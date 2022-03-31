【護照排名】2022年Nomad護照指數　盧森堡蟬聯5年榜首　香港排第幾？

本港近年掀起移民潮，移民除了要考慮當地稅制、文化及生活水平等因素外，護照的免簽地區亦是一大考量因素。國際諮詢公司Nomad Capitalist發布2022年Nomad護照指數，盧森堡連續5年蟬聯榜首，而前10名中僅得一個亞洲國家，新加坡與荷蘭並列第9位。

【2022年全球護照排名 日本新加坡蟬聯榜首 港微升一位：按此】

■2022年Nomad護照指數■

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Nomad護照指數是根據5大因素為199個國家／地區公民身份進行排名，包括免簽地區、國際稅法、全球觀感、雙重國籍和人身自由，比重分別為50%、20%、10%、10%、10%。

在10大的最佳護照中，歐洲國家佔據9個席位，盧森堡以總分115.5奪冠、依次為瑞典、 愛爾蘭。而 比利時及瑞士並列第4名；芬蘭、葡萄牙及捷克則並列第6名，而荷蘭與新加坡並列第9位。

值得注意的是，中國以總分69分，排122名；而香港以總分101分，與歐洲小國安道爾（Andorra）並列第44位。

至於近年港人熱門移民或移居國家／地區，日本以總分111分與冰島、挪威、新西蘭及斯洛伐克並列18位，分項表現中，日本免簽地區與新加坡並列第一；至於其他熱門移民國家／地區，英國及加拿大以總分109.5分並列26名、澳洲則並列32名、馬來西亞並列39位、台灣排69名。

責任編輯：曹佩鈞

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