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【Rolex 2022】勞力士新錶登場呢3款成矚目焦點　官網價57,400元可以入手！

18:20 2022/03/31

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昨日（30日）勞力士（Rolex）發布了11款2022新款腕錶，其中成為矚目焦點的為Rolex綠黑圈配色GMT-Master II系列腕錶，而推出前呼聲同樣高的AirKing亦推出全新錶盤面。在鑲有鑽石的腕錶中，新款Datejust 31花朵圖案錶，其錶盤閃爍更是令人眼前一亮。馬上同大家睇吓Rolex呢3款新錶款式設計和官網價格啦！

■Rolex2022新款腕錶官網價格

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GMT-Master II專為左撇子設計

GMT-Master II系列特點是能夠同時顯示2個不同時區。在2022新款Rolex綠黑圈配色GMT-Master II系列腕錶中，此款腕錶的錶冠與錶冠護肩移至錶殼左側，而日曆窗與小窗凸透鏡則調整至9點鐘位置，適合喜歡GMT-Master II的左撇子「Rolex迷」。此錶款官網售價為86,000港元。

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Datejust 31錶面鑲有24顆鑽石

鑲有鑽石同時令人有璀璨動人感覺的，為Datejust 31花朵圖案腕錶。此款腕錶以天藍色為錶面，由24朵花卉組成，每朵花卉中央均鑲嵌一顆鑽石，採用太陽光綫、啞面或粒紋3種飾面處理，此款官網售價為78,600港元。

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Air-King錶面數字更顯眼突出

另一矚目的新款是AIR-KING蠔式鋼款，此款最特別之處是把錶盤分鐘的「5」改成「05」顯示，可以用作新舊款的識別。除此之外，由於Air-King系列靈感取自向一眾飛行先驅致敬，故此在2022新款設計上，錶面上「3」、「6」及「9」點鐘位置標示特大的阿拉伯數字，分鐘刻度則顯眼突出，方便以便航行時能清楚讀時。而錶面上的「Air-King」字樣，所用字體於1950年代專為原款腕錶而設計。在3個特別款式中，此錶款價格較低以官網售價顯示，可以57,400港元入手。

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責任編輯：區祖飛

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