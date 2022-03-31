【暑期實習】港台聘請2022年實習生　月薪5000有咩要求？（附申請方法）

未到7月，雖然大學生仍未開始放暑假，但如果想趁假期打工實習充實自己，就要留意政府各部門近日釋出2022的暑期實習職位，有部分已經陸續開始展開申請，有興趣人士可以申請！

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香港電台日前公布多個實習職位，包括負責中文新聞及時事組、多媒體新聞組、英文新聞及時事組等。實習期為期2個月，每月薪金為5,000元。申請參與的實習生只需要修讀新聞系、媒體或相關科目的學士學位／高級文憑／副學士，便符合申請資格。申請截止日期為4月8日下午6時。

1. 中文新聞及時事組

工作職責：

1. 協助各項採訪職務、新聞簡報的編輯、編製及報道、節目籌備及製作

2. 協助電子傳媒的報道工作 所需技能：

1. 具備良好的視像拍攝技巧

2. 擁有悅耳的廣播聲綫

3. 敏銳的新聞觸覺

4. 申請人或須參加打字技能測試（中文輸入法可選倉頡或速成）及或試音

5. 必須呈交所屬院校主修學系的推薦信 所需學歷：學士學位

2. 英文新聞及時事組

工作職責：

1. 協助各項採訪職務、新聞簡報的編輯、編製及報道、節目籌備及製作

2. 協助電子傳媒的報道工作 所需技能：

1. 具備良好的英文能力（如同時具備良好的中文能力將獲優先考慮）

2. 對電台新聞及視像拍攝及剪接有認識者將獲優先考慮

3. 必須呈交所屬院校主修學系的推薦信 所需學歷：學士學位

3. 多媒體時事組

工作職責：

1. 協助各種視像新聞報道工作，包括拍攝、剪接新聞影片、撰寫新聞稿、旁述及平面設計

2. 負責現場採訪報道，或有需要出鏡

3. 協助製作 RTHKVNEWS Facebook 專頁內容，包括影片、文字、圖片及infographic等 所需要求：

1. 具備良好的視像拍攝及剪接技巧

2. 擅於操作視像剪輯軟件例如AVID、Final Cut Pro及Premiere Pro

3. 必須呈交所屬院校主修學系的推薦信 所需學歷：學士學位／認可高級文憑／認可副學士學位

申請方法：

申請人可從香港電台互聯網站下載申請表，填妥後以郵寄或親身遞交申請表至香港電台招聘組。如逾期遞交、資料不全、以傳真或電郵方式遞交、或並非使用指定的申請表格，將不予考慮。獲面試機會人士會在截止日期後六星期內接獲通知。每名申請者只需填寫一份申請表。

按此查看港台暑期實習職位一覽表

此下載申請表

責任編輯：嚴熹曼

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