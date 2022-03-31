【理財個案】47歲一家之主收入不穩　持500萬怎增現金流幫補家庭開支？

作為一家之主，要負擔起每月的家庭開支，有穩定的收入就相當重要。有讀者因為身體狀況而影響工作，收入不穩，他應該如何善用現時持有的500萬元現金，增加每月的現金流幫補家庭開支？看看龔成是如何回答。

讀者：

本人47歲，從事電梯維修判頭，太太是家庭主婦，有2名就讀幼稚園小孩。本人因上年中風，所以現時身體影響工作，不能夠長時間開工，收入不太穩定。

現租住近女兒學校的荃灣市區3房單位，租金18,000元。早幾年放售物業約有500萬元現金，暫未有上車。

現手持500萬元現金，應該買入哪些收息股可用來幫補家庭開支及租金？謝謝你。

個案重點： 47歲收入不穩

太太是家庭主婦，有2個小孩

手持500萬元現金 重點目標： 如何運用現金500萬元

應否買入收息股幫補支出

【80後持物業冀達財務自由 轉按套現百萬買高息股增現金流可行嗎？：按此】

龔成：

由於你收入唔穩定，加上有一定的家庭負債，投資唔建議進取。持有的500萬元要小心運用。

你最好以「低風險、穩陣、現金流」為資金配置的主軸。你可以將這500萬元，分成5部分。

第一部分投資收息股，你可以建立一個收息股組合，你可考慮：

你平衡的投資這些股，除了可以得到穩健的收息收，同時可有效的分散風險。

另外，小部分投資平穩型指數基金都可以，而收息的ETF，如GX恒生高股息率ETF （03110） 都可考慮。

第二，投資債券，你可以選擇A評級的債券，年期較長都可以，但利息卻不高。你可以到銀行問問。

第三，投資年金，你可以睇睇，這是適合你們的產品，零風險，可以有穩定回報。

【50歲月入5.5萬 買股收息計劃退休 持股組合應怎調整？：按此】

第四，你亦可投資銀行低風險類的產品，你可自行到銀行了解，總之是「低風險，持續現金流」的。

第五，持有現金，除了可做定期外，現金亦可以為你的後盾，以備不時之需。同時，若投資市場大跌，你可以在這時買到更多的收息股，股息率會進一步上升。

你可以將500萬元資金，平衡地分配在上述的項目上，對你來說是最好平衡風險，同時有穩定的現金流。

如果你能承受到小小風險，就可投資較多平穩增長股，包括：

恒基地產 （00012）

中銀香港 （02388）

港鐵 （00066）

中國平安 （02318）

粵海投資 （00270）

領展 （00823）

港交所 （00388）

希慎興業 （00014）

太古地產 （1972） 等

你可以了解這些股票，然後從中選股。這部分要睇你的家庭情況，以及風險承受能力決定。

【本文獲作者龔成授權轉載】

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