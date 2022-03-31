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【1萬元消費券】朗豪坊推100%回贈優惠　食肆消費滿$200送$200現金券

精明消費 12:25 2022/03/31

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市民最快可於4月領取新一輪電子消費券，朗豪坊將於4月21日起至5月20日推出「朗豪坊幫你埋單」，LP CLUB會員於指定食肆消費滿200元，即賞朗豪坊商場200元現金禮券；於食肆消費滿指定金額亦有10%回贈。

在推廣期內，LP CLUB會員於朗豪坊40間食肆單一消費滿200元，即賞朗豪坊商場200元現金禮券，可以於過百間非食肆商舖使用；而於零售商舖消費滿500元或1,000元，即享50元或100元現金禮券，可在朗豪坊場內40間食肆使用。所有回贈所得的現金禮券均不設任何消費門檻，每日名額有限，先到先得，換完即止。

    點擊圖片放大

逾200款美妝護膚產品低至24折發售

由4月28日至5月15日，LANGHAM BEAUTY將舉辦Langham Beauty Fest推廣活動，聯同一眾國際品牌呈獻超過200款低至26折的獨家美妝護膚套裝禮遇。推廣期間購物滿300元，即可獲贈價值100元的美妝禮品；購物滿1,000元，更可獲贈價值高達870元的美妝禮品。

消費者更可同時賺取上述「朗豪坊幫你埋單」回贈，換言之，只要於朗豪坊食肆消費滿200元，就可以換200元現金禮券到LANGHAM BEAUTY購買折扣美妝護膚套裝；或先到LANGHAM BEAUTY購物滿1,000元，獲贈價值高達870元的美妝禮品，再雙重賺取朗豪坊100元食肆現金禮券回贈。

 

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 消費錦囊

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