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畢馬威中國：下半年香港上市活動將現增長勢頭

個人增值 16:50 2022/03/31

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受環球地緣政治局勢影響，加上供應鏈持續出現瓶頸以及加息等因素為全球經濟增添不確定性，今年年初香港IPO市場氣氛趨向淡靜。雖然本地Omicron疫情持續影響香港新股市場及其他集資活動，但來自不同板塊的公司仍為香港市場帶來充裕的上市申請量，預期IPO市場在未來數月將好轉。上海證券交易所於2022年首季錄得A股市場近10年以募集金額計最大規模的IPO，集資總額年初迄今達173億美元，排名為全球證券交易所之首。

畢馬威中國發表的《中國內地和香港IPO市場﹕2022年第一季度回顧》的分析顯示，2022年首季迄今全球募集資金總額為522億美元，較2021年首季回落54%，但以過去5年計仍處於高水平。畢馬威中國資本市場及執業技術主管合夥人劉國賢表示，全球市場氣氛持續受環球經濟及地緣政治的不確定性以及貨幣政策發展正常化影響。儘管如此，企業對業務發展的資金需求仍然不斷增加，構成充裕的上市申請量，有助穩定主要新股市場的發展勢頭。加上在科技、生物科技公司以及創新及可持續發展企業增長的帶動下，隨着種種不確定因素逐漸釋除，畢馬威中國對全球集資活動持樂觀態度。

【胡潤全球白手起家女企業家榜　龍湖吳亞軍居首位　香港邊位上榜:按此

下半年香港上市活動將有增長勢頭

受到新冠疫情持續肆虐以及地緣政治和經濟不確定因素的影響，香港市場首季錄得15宗上市項目。畢馬威中國預計隨着宏觀經濟及環境得以改善，下半年香港上市活動將有增長勢頭。畢馬威中國指出，在中企赴美上市面臨不確定性下，香港繼續成為回歸上市的首選地，當中雙重主要上市數目亦見上升。預計中概股回歸、醫療保健及生物科學企業的上市項目將會是2022年餘下時間的市場亮點。

在2022年首季，香港共錄得11宗特殊目的收購公司（SPAC）上市申請。香港SPAC上市機制於2022年1月生效，而首家SPAC已於3月18日掛牌。畢馬威中國認為此機制將為發行人及投資者提供更全面的融資選擇和投資機會，而SPAC併購交易有望在2022年起為香港市場注入動力。

首項SPAC併購交易有望於年底前完成

畢馬威中國新經濟市場及生命科學合夥人朱雅儀表示，SPAC上市機制的設立彰顯本地資本市場持續不懈的決心，以提升香港作為集資樞紐的競爭力。隨着首家SPAC在第一季度掛牌，加上目前充裕的申請數量，第一項SPAC併購交易有望於年底前完成。

 

責任編輯：陳玉蓮

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