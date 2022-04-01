【消費優惠】聖安娜會員優惠　指定4件切餅享85折　麵包9折

由即日起至4月6日，聖安娜餅屋Cake Easy會員，購買指定切餅4件可享85折優惠，指定切餅款式包括Oreo朱古力切餅及特濃朱古力切餅。另外會員憑電子券買任何個裝麵包，可享一次9折優惠。

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撰文：hket小編

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