【消費優惠】聖安娜會員優惠 指定4件切餅享85折 麵包9折 精明消費 09:00 2022/04/01 分享： 由即日起至4月6日，聖安娜餅屋Cake Easy會員，購買指定切餅4件可享85折優惠，指定切餅款式包括Oreo朱古力切餅及特濃朱古力切餅。另外會員憑電子券買任何個裝麵包，可享一次9折優惠。 ▼點擊圖片放大 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【1萬元消費券】朗豪坊推100%回贈優惠 食肆消費滿$200送$200現金券 2022/03/31 【1萬元消費券】朗豪坊推100%回贈優惠 食肆消費滿$200送$200現金券 【消費優惠】海港城展銷集男女及嬰童服飾用品勁減 Playlord服飾及鞋履低至1折 2022/03/31 【消費優惠】海港城展銷集男女及嬰童服飾用品勁減 Playlord服飾及鞋履低至1折 【消費優惠】UJI春日床品優惠 精選卡通床品、冷氣被低至3折 2022/03/31 【消費優惠】UJI春日床品優惠 精選卡通床品、冷氣被低至3折 【1萬元消費券】荃廣新達齊推消費券優惠 每日最多賺$2,400獎賞 2022/03/30 【1萬元消費券】荃廣新達齊推消費券優惠 每日最多賺$2,400獎賞 【1萬元消費券】新城市廣場加推4大優惠 派逾1,000萬元商場電子禮券 2022/03/30 【1萬元消費券】新城市廣場加推4大優惠 派逾1,000萬元商場電子禮券 聖安娜 香港 付款優惠 著數優惠