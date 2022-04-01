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【消費優惠】8度海逸酒店雅致果香下午茶$98　牛角PopCorn店半價買KABU PASS

精明消費 07:00 2022/04/01

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 8度海逸酒店：雅致果香下午茶98元

8度海逸酒店推出全新「雅致果香下午茶」，以3款人氣鮮果包括柚子、士多啤梨及有榴槤組合配搭，食客可一次過品嚐各款水果獨特果香，再配上一杯甜蜜士多啤梨奶昔。全新下午茶由4月1日起供應，每位優惠價只需98元起（星期一至五，公眾假期除外）、每位108元起（星期六、日及公眾假期），另收加一服務費以原價168元計算。

    點擊圖片放大
    +2

網上預訂
電話：2126 1960
地址：香港九龍土瓜灣九龍城道199號

2. 牛角PopCorn店：半價買KABU PASS

為慶祝牛角PopCorn新店登場，由即日起至4月2日可以半價購買KABU PASS成為會員，享用全年堂食割引、KABU旗下品牌逾1000元電子美食割引劵、積分換美食獎賞等精彩會員獨享禮遇。只要於指定facebook貼文留言分享你認為至爆好味的日本燒肉菜式，就即可以半價100元（正價200元）購買KABU PASS。

    點擊圖片放大

是次優惠只適用於2022年3月31日至4月2日在牛角PopCorn店購買，在購買前向分店同事顯示該留言，而每個留言可以半價購買KABU PASS一張。不可兌換現金或其他產品，不可與其他優惠同時使用。

地址：將軍澳PopCorn 2地下G58， G59-60號舖
營業時間：星期一至日及公眾假期中午12時至晚上7時30分
電話：2686 9738
會員優惠一覽

3. The Mira Hong Kong：現金禮券套裝低至75折

由即日起至4月6日，The Mira Hong Kong推出春夏限定快閃優惠，可以低至75折購入一系列的現金禮券套裝，體驗時尚住宿、饌嚐美食或享受水療療程。

    點擊圖片放大

預訂網站

 

撰文：hket小編

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