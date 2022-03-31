【移民理財】移民前唔好忘記處理保險　分析4大險種注意事項

近年來有不少人都打算移民，在離港之前除了要清稅、找落腳點等事務要處理之外，不能忽視的是審視自己所買的保險，需要了解一下該保險能否在外國使用，或在當地衍生稅務問題。以下將為大家分析各項險種，在移民時需要注意的問題！

1. 儲蓄保險

儲蓄保險內存有現金價值及紅利，並是屬於長綫投資的性質。因此，若因移民而退保，有機會因為保單年期仍在早段而造成損失，所得的現金價值有機會低於已繳保費。

另一方面，如果選擇繼續持有的話，就要注意移居地會否就這份儲蓄保險的收入收稅。

2. 危疾及人壽保險

這類保險通常都沒有地域限制，是全球性的，即使在海外亦能得到保障。如果重新購買的話，有機會需要按現有年齡重新核保，導致保費大增。

不過，有些保險公司可能會因為受保人的居住地改變，而認為所承受的風險不同而調整保費。因此，在移民前應主動向保險公司申報居住地變更，以讓保險公司來審視情況。

另外，若受保人身故而保單未有註明受益人的話，賠償就會被變成遺產看待，或會被某些國家就這筆款項徵收遺產稅及繼承稅，這都是需要留意的地方。

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3. 醫療保險

一般香港的醫療保險都會有地域限制，例如全球、全球（美國除外）及亞洲（包括澳洲及新西蘭）等。所以大家必須在移民之前了解已在港購買的醫療保險的地域限制。另外，由於地區有不同，保險公司亦有機會要求重新核保。有個別的保險公司的醫療保險雖然指全球受保，但可能有限制在外國停留的時間，一旦超出指定時間，就可能不受保。

此外，各個國家的醫療制度都不同，在某些國家只要成為永久居民或公民就可以參與當地的醫保計劃，免費享有當地的私人診所及公立醫院的醫療服務。因此移民前要先好好當地的醫療制度及福利，以了解是否需要額外的醫療保險。

4. 意外保險

市面上大多數意外保險雖然有指提供全球保障，但有機會只針對短暫離港或旅遊，有指定的離港期限，不適合用作移民後的生活保障。不過，意外保險一般最長也是每年續保一次，因此受保人可以盡早通知保險公司居住地點將會有所更改，並於保單保障期完結後再行購買一份適合的意外保險。

責任編輯：鄭樂怡

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