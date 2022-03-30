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【電費補貼】政府料6月起發放1000元電費補貼　分12期有效期至2024年年底

18:20 2022/03/30

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新一份《財政預算案》宣布，向每個合資格電力住宅用戶戶口提供1,000元的電費補貼。財經事務及庫務局向立法會財經事務委員會提交文件指，由6月起分12期向用戶發放補貼，頭11個月每月首日會向用戶戶口注入80元，第12個月會注入120元。補貼額只可用作抵銷同一戶口帳單的電費，直至2024年年底。

【八達通儲值上限$3,000 點樣拎齊首階段$5,000消費券？：按此

文件指，如《2022年撥款條例草案》獲得通過，第一期補貼預計會在6月起注入用戶戶口，頭11個月每月首日會向用戶戶口注入80元，第12個月會注入120元。補貼額只可用作抵銷同一戶口帳單的電費，限期為2024年12月31日，政府會按情況檢討是否有需要再度延長限期。

除電費補貼計劃外，政府過去亦有推出電費紓緩計劃，由2019年1月1日至2023年12月31日止，連續60個月在每月首日向合資格的電力住宅用戶戶口存入50元。兩個計劃合計，由今年6月至2023年期間，合資格的電力住宅用戶每月可享130元的補貼。

【交通津貼門檻放寬至200元 補貼上限增至500元：按此

政府表示，過去計劃下未用的補貼和電費紓緩計劃下發放的金額悉數用盡後，才會扣減新補貼計劃下提供的補貼，直至其限期屆滿為止。

 

責任編輯：李瑩

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欄名 : 生活理財

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