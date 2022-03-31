【網上熱話】日男佛系最高境界？　「甚麼都不做」都搵到食？

如果你可以打一份甚麼都不用做的工作，而且每日穩賺逾2,000元，這份工作會不會就是你的夢想工作呢？日本一位中年「佛系男」森本祥司，他本來在出版社任職編輯工作，不過因為工作壓力大，工作讓他沒法開心起來，所以決定辭職，成為一位「職業閒人」。



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辭職後他並沒有放棄事業，他轉以「閒人」身份，透過於網上推出「出租服務」，工作內容主要是陪伴客人做各種事情，當中包括靜靜地陪伴客人，如空氣般坐在客人身邊，甚至陪主人遛狗、玩《Pokemon Go》、聽打工仔訴苦等。服務期間他只會作簡單反應，不會提供任何專業意見，亦即等於「甚麼都不做」。雖然如此，但日本人似乎對這類「閒人」的需求甚高，這份工作更讓森本祥司賺得一筆可觀的收入。

森本祥司這份「工作」於2018年6月開始，他每天早上8點半出門，一直處理「訂單」直到晚上10點。當中有一個個案最讓他體會深切，曾有客人因自殺未成功被送至急診室，當事人希望森本祥司站在一個他看得到但不能說話的地方，默默陪伴他，於是森本祥司站在一個地陪伴當事人走過一生中最艱難的時刻。

陪伴故事成日劇內容

一開始時，森本祥司並沒有特別收取費用，只要求客人支付車費或用餐費。後來生意愈來愈好，一年有逾千位客人，所以他改為每次服務收取約640港元的服務費，平均一天有3至4單生意，亦即有逾2,000元的收入。

因為這份特別的工作，他更成了網紅，其後他的故事被翻拍成日劇《什麼都不做的出租先生》，在劇中提及到，森本祥司曾接到一位在東京工作的女孩的要求，陪伴她在東京的最後一天。森本祥司當時靜靜聽着她的故事，讓女孩感覺有人明白她，因而有了勇氣面對自己人生中的各種事情。

對於自己「陪伴服務」的起源，他表示自己因為喜愛閱讀，讓他領悟人生哲理，故希望以「最舒服狀態」融入社會，希望自己可以透過工作去療癒大眾。而這位日本「佛系男」的故事讓我們知道，辭職不一定是絕路，有時可以創出個人的理想職業。

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責任編輯：陳玉蓮

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