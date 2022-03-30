【品味投資】莫奈「威尼斯大運河與安康聖母教堂」5月拍賣　料成交價達3.9億

莫奈為法國著名繪畫家，他的作品和地位一直備受肯定。蘇富比將於5月紐約蘇富比現代藝術拍賣莫奈畫作「威尼斯大運河與安康聖母教堂」，而作品會先於4月20日於威尼斯格里提宮（Gritti Palace）作特別展出。

料成交價達3.9億

「威尼斯大運河與安康聖母教堂」將領銜蘇富比5月現代藝術晚間拍賣，而蘇富比預料這一幅作品成交價逾5,000萬美元（約3.9億港元）。該畫創作於1908年，描繪了大運河及安康聖母大教堂（Santa Maria della Salute）流光溢彩的燦爛景觀，作品以光和色彩的純粹筆觸展現了威尼斯的美景。蘇富比指，這幅作品是莫奈唯一一次去威尼斯旅行逗留期間的精華之作，畫中描繪的威尼斯是跨越世紀、一代又一代藝術家的創作靈感源泉。

「威尼斯大運河與安康聖母教堂」 預展 地區：台北

日期：3月27日至28日 地區：香港

日期：4月8日至11日 地區：威尼斯

日期：4月20日 地區：倫敦

日期：4月23日至26日 地區：紐約

日期：5月6日至17日

■莫奈「威尼斯大運河與安康聖母教堂」畫作■

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責任編輯：區祖飛

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