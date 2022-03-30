  • 23°C
香港時間 : 2022330日 (週三) 20:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【品味投資】莫奈「威尼斯大運河與安康聖母教堂」5月拍賣　料成交價達3.9億

個人增值 18:50 2022/03/30

分享：

莫奈為法國著名繪畫家，他的作品和地位一直備受肯定。蘇富比將於5月紐約蘇富比現代藝術拍賣莫奈畫作「威尼斯大運河與安康聖母教堂」，而作品會先於4月20日於威尼斯格里提宮（Gritti Palace）作特別展出。

料成交價達3.9億

「威尼斯大運河與安康聖母教堂」將領銜蘇富比5月現代藝術晚間拍賣，而蘇富比預料這一幅作品成交價逾5,000萬美元（約3.9億港元）。該畫創作於1908年，描繪了大運河及安康聖母大教堂（Santa Maria della Salute）流光溢彩的燦爛景觀，作品以光和色彩的純粹筆觸展現了威尼斯的美景。蘇富比指，這幅作品是莫奈唯一一次去威尼斯旅行逗留期間的精華之作，畫中描繪的威尼斯是跨越世紀、一代又一代藝術家的創作靈感源泉。

「威尼斯大運河與安康聖母教堂」 預展

地區：台北
日期：3月27日至28日

地區：香港
日期：4月8日至11日

地區：威尼斯
日期：4月20日

地區：倫敦
日期：4月23日至26日

地區：紐約
日期：5月6日至17日

■莫奈「威尼斯大運河與安康聖母教堂」畫作■

    點擊圖片放大

 

責任編輯：區祖飛

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 品味投資

最新專欄文章 更多

【品味投資】13個獨一無二LV收藏箱5月拍賣　全球限量25套FIFA世界盃足球收藏箱最高估價80萬
今日
【品味投資】13個獨一無二LV收藏箱5月拍賣　全球限量25套FIFA世界盃足球收藏箱最高估價80萬
【品味投資】OMEGAｘSwatch聯乘星錶系列全球瘋搶　原價2,100元炒至高達6.8萬元
2022/03/28
【品味投資】OMEGAｘSwatch聯乘星錶系列全球瘋搶　原價2,100元炒至高達6.8萬元
【NFT】美42歲藝術家推華爾街牛NFT　1萬件作品半小時售罄　至今進帳577萬
2022/03/25
【NFT】美42歲藝術家推華爾街牛NFT　1萬件作品半小時售罄　至今進帳577萬
【NFT】852便利店推首個虛擬與現實NFT　會員可享永久免費着數任拎？
2022/03/25
【NFT】852便利店推首個虛擬與現實NFT　會員可享永久免費着數任拎？
【NFT】百度推瀕危動物NFT　關注生物多樣性保護
2022/03/24
【NFT】百度推瀕危動物NFT　關注生物多樣性保護
成交 港元 拍賣 威尼斯 台北 文娛藝術 香港 倫敦 繪畫 法國

下一篇文章

【政府津貼】職津計劃最新調整　放寬所有住戶資產限額　凍結入息上限
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【抗疫支援】政府4月起派防疫包料300萬家庭受惠　每包物資夠3人家庭使用
【抗疫支援】政府4月起派防疫包料300萬家庭受惠　每包物資夠3人家庭使用
【理財教育】唔想子女長大後做月光族？　「零用錢年薪制」有效讓孩子學理財
【理財教育】唔想子女長大後做月光族？　「零用錢年薪制」有效讓孩子學理財
理財StarTalk - 可嵐揸Uber賺錢保員工飯碗　小店轉型咖啡店望殺出血路
可嵐揸Uber賺錢保員工飯碗　小店轉型咖啡店望殺出血路
【ET財智Talk】MPF股票基金今年表現最差　中港股票值博率高？（立即收看）
【ET財智Talk】MPF股票基金今年表現最差　中港股票值博率高？（立即收看）
碎股可以市價出售嗎？　買賣碎股3大注意事項
碎股可以市價出售嗎？　買賣碎股3大注意事項
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款