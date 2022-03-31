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【移民澳洲】今財年設16萬個永久居民配額　偏遠地區名額倍增

個人增值 13:05 2022/03/31

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多國隨着疫情緩和陸續放寬入境限制，部分國家更積極推出移民政策吸引海外人才，以應付人才短缺。根據澳洲政府最新公布的預算案，將在2022至2023財年維持16萬個永久居民的名額上限，但將增加技術移居配額比例，而偏遠地區簽證名額亦會倍增，促進人才到偏遠地區發展。

【最佳物業投資移民國家 阿聯酋租金收入高排榜首 邊個國家又平又易移居？：按此

技術移居配額增加

澳洲政府預算案顯示，2022至2023財年將有16萬個永久居民的名額上限，當中包括大約三分之二的技術移居的名額和三分之一的家庭移居的名額。

技術移居名額將增加到109,900人，較2021至2022年的多出30,000個名額。技術移居名額包括30,000個僱主擔保移民、16,652個獨立技術移居以及20,000個州和領地移居移民。而偏遠地區移居名額將增加一倍以上，達到25,000個名額，以支持偏遠地區的發展。

【港人移加數目較疫情前大增50% 去年近2300人獲加國永居權：按此

預算文件顯示，受疫情影響2020至2021年度淨移民流失89,900人，但預計到2021至2022年度，淨移民將增加41,000人，然後到2023至2024年度淨移民將達213,000人。

 

責任編輯：李瑩

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欄名 : 移民攻略

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