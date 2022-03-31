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【元宇宙】真實香港化身O2O元宇宙　AiR Metaverse冀實現虛擬生活大眾化

個人增值 11:50 2022/03/31

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香港科技初創開發商Air World Limited宣布，正式推出全新去中心化虛擬世界AiR Metaverse（AiR），玩家可以透過區塊鏈技術，建構、擁有和代幣化遊戲中的資產及建立元宇宙的經濟體系。

元宇宙與現實生活結合

有別於現有的元宇宙，AiR Metaverse以真實香港構成的虛擬世界，並加入獨特的O2O（Offline to Online）模式，以location-based的方式，讓大眾透過多個設置於現實世界中的入口，通往富香港特色的元宇宙，與現實生活緊密相連，讓玩家置身其中，達至虛實合一。

同時，AiR透過首輪非公開預售推出了100個和現實地址掛鈎的建築物NFT，已有不少個人及商業機構表示有興趣，預料能夠帶來數百萬港元的收入，而第二輪預售活動亦將展開。AiR Metaverse聯合創辦人Gabriel表示，元宇宙對於大眾而言仍然是比較陌生及遙遠的概念，未能認真了解及體驗；對於商業用戶而言，甚至可能只停留於宣傳層面。

而AiR希望由香港本地出發，在亞洲展示出元宇宙如何可以應用於不同業務，以更簡單方式成為最大眾化、最實用的元宇宙，降低進入門檻，令元宇宙真正能夠讓大眾投入使用。

繼續推出香港建築物NFT

早前，AiR進行了首輪非公開預售推出了100個建築物NFT，成功吸引多個商場、地產發展商、零售品牌、演藝名人、本地藝術家等陸續進駐AiR。其中一家公司已落實以數百萬港元購入十多個虛擬建築物，準備為其客戶及合作夥伴提供元宇宙體驗。而另一家本地NFT品牌，亦初步同意購入中環海濱活動空間的虛擬空間，預備在元宇宙舉行該品牌的嘉年華。未來將會繼續推出多輪香港建築物NFT預售。

 

責任編輯：陳玉蓮

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