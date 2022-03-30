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【收息股】業績期尾聲　邊隻藍籌增派息？　股息率最高近15厘

17:35 2022/03/30

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港股業績期走到尾聲，又是時候來一個總結，了解一下各股票2021年度的派息表現，以審視該股能否向股東穩定增派息。以下將會比較一下各藍籌股在最近業績期的派息表現，並將年度派息有所增加及股息率最高的10隻股票篩選出來。

■2021年度增派息藍籌股比較■
（股息率按低至高排序）

    點擊圖片放大
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在這10隻股票之中，中國石油化工 （00386） 的股息率最高，逾14厘。公司去年度的派息較前一年約增加1.4倍，派息比率達79%。另外，公司去年度的業績表現符合市場預期，純利按年增加1.2倍至720億元人民幣。

不過，有市場分析指中石化今年的資本開支將會顯著提高，認為其今年度將無法維持高派息。因此，有意買入作長期收息的投資者可能要多加注意。

中國銀行 （03988） 股息率達8.7厘，並剛在昨天（29日）公布業績，宣布派末期息0.221元人民幣，較去年同期派0.197元人民幣有增長。該行的業績表現同樣不俗，盈利及收入較前一年都有提高。

 

責任編輯：鄭樂怡

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欄名 : 收息之選

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