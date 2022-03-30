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疫情下樓下交投淡靜　如何善用按揭預批？

博客 13:50 2022/03/30

分享：

過去2、3年，銀行按揭生意應接不暇，按揭預先批核的服務可說名存實亡，但近月新買賣個案因疫情放緩，多家銀行再推出預先核服務以鎖定目標客戶。究竟此類服務有何賣點？又適合甚麼類型的客戶？

【選用定息按揭要考慮的因素：按此

所謂預先批核，是指準買家在簽署買賣合約前，先行找銀行，根據申請人的入息、信貸紀錄、打算購入單位的價格，作出按揭批核。銀行會提出有限制條件的批核結果：包括按揭額上限、還款年期及利率等。原意是方便準買家入市，減少簽署買賣合約後，因不獲銀行提供按揭而撻訂的風險。尤其是入息證明不齊全、又或入息不固定的準買家，便可透過預批服務放心入市。

但後來不少獲預先批核的買家，在獲得批核結果、簽約買樓後，卻會再次格價，尋找提供更低按息的銀行借款完成交易。結果提供預批的銀行往往白忙一場，最終大部分銀行都索性停止提供預批業務。

但近期可能因為疫情關係、買賣兩閒，多家銀行先後再推出按揭預批申請，以求廣開客源。準買家申請預批，除了買賣合約外，所需文件與正式申請無異，包括身份證明文件、入息證明文件等，也需授權銀行查閱個人信貸資料。銀行通常也會要求買家提供打算購買物業的地址。

銀行一般需時2星期完成批核（如果涉及按保，預批時間會略長），並知會申請人有限制條件的批核結果，有效期一般為一個月。期內申請人在限制條件內購置物業，銀行便根據預批結果提供按揭。暫時多家提供預批的銀行，都不設手續費。

成交回升或令預批再陷名存實亡

對借款人來說，預批有一個小問題：在樓市暢旺之時，看到心儀單位再申請預批，往往會出現銀行批出預批結果時，單位已被他人購入。但現時成交相對淡靜，出現類似情況的機會大減。準買家如對獲批按揭未有十足把握，可考慮善用預批服務。

但要留意，銀行主觀上希望以預批服務鎖定客戶，但客觀上難以避免準買家四處價格。如果疫情放緩後，成交量回升，銀行要處理大批正式按揭申請，可能又會令預批按揭重新回到名存實亡的狀況。

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撰文 : 葉敬誠 按計劃有限公司執行董事

欄名 : 宏觀論按

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