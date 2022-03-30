【2022胡潤榜】胡潤全球白手起家女企業家榜　龍湖吳亞軍居首位　香港邊位上榜？

胡潤研究院發布《2022胡潤全球白手起家女企業家榜》，列出全球124位的白手興家、財富達10億美元的女企業家，當中龍湖地產 （00960） 董事長吳亞軍以1,050億元人民幣的財富居於榜首，而香港亦有女企業家上榜，她們來自哪間企業？

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中國最多成功女性企業家

胡潤研究院表示，全球有124位白手起家、財富達10億美元的女企業家，比去年減少6位，當中中國擁有世界上三分之二最成功的女性企業家，有78位，按年少7位；美國居次，有25位；英國以5位排名第3。

而按城市區分，北京是「全球最成功女企業家之都」，排行榜上有14位都是居住在北京，比去年減少2位。最多白手興家女企業家的城市首5位都來自中國，深圳排名第2、杭州排名第3、上海8位排名第4，以及香港排名第5位。

■胡潤全球10大白手起家女企業家榜■

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排行榜的三甲位置均居於內地，居於北京的龍湖地產董事長吳亞軍第4次成為全球最成功的女企業家，財富1,050億元人民幣；紡織材料製造商恒力集團總經理范紅衛以810億元人民幣保持第2名，財富按年減少41%；立訊精密董事長王來春以700億元人民幣首次進入前3，財富按年減少21%。

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至於居住於香港上榜的女企業家，包括紀惠集團的廖湯慧靄，排第42位；嘉鑫控股的呂慧，排第45位；景旺電子（滬：603228）的卓軍，排第73位；力勁科技 （00558） 的張俏英，排第89位，以及海康威視（深：002415）的陳春梅，排第99位。

責任編輯：李瑩

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