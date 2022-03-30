  • 24°C
香港時間 : 2022330日 (週三) 17:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
限時免費
App 獨家
前往
掃描開啟:

【2022胡潤榜】胡潤全球白手起家女企業家榜　龍湖吳亞軍居首位　香港邊位上榜？

16:50 2022/03/30

分享：

胡潤研究院發布《2022胡潤全球白手起家女企業家榜》，列出全球124位的白手興家、財富達10億美元的女企業家，當中龍湖地產 （00960） 董事長吳亞軍以1,050億元人民幣的財富居於榜首，而香港亦有女企業家上榜，她們來自哪間企業？

【印度富商Gautam Adani身家超越朱克伯格 靠獨到眼光白手興家成傳奇：按此

中國最多成功女性企業家

胡潤研究院表示，全球有124位白手起家、財富達10億美元的女企業家，比去年減少6位，當中中國擁有世界上三分之二最成功的女性企業家，有78位，按年少7位；美國居次，有25位；英國以5位排名第3。

而按城市區分，北京是「全球最成功女企業家之都」，排行榜上有14位都是居住在北京，比去年減少2位。最多白手興家女企業家的城市首5位都來自中國，深圳排名第2、杭州排名第3、上海8位排名第4，以及香港排名第5位。

胡潤全球10大白手起家女企業家榜

    點擊圖片放大
    +9
    +8

排行榜的三甲位置均居於內地，居於北京的龍湖地產董事長吳亞軍第4次成為全球最成功的女企業家，財富1,050億元人民幣；紡織材料製造商恒力集團總經理范紅衛以810億元人民幣保持第2名，財富按年減少41%；立訊精密董事長王來春以700億元人民幣首次進入前3，財富按年減少21%。

【2022胡潤全球富豪榜  馬斯克蟬聯全球首富 富豪數目再創歷史新高：按此

至於居住於香港上榜的女企業家，包括紀惠集團的廖湯慧靄，排第42位；嘉鑫控股的呂慧，排第45位；景旺電子（滬：603228）的卓軍，排第73位；力勁科技 （00558） 的張俏英，排第89位，以及海康威視（深：002415）的陳春梅，排第99位。

 

責任編輯：李瑩

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

欄名 : 理財學堂

最新專欄文章 更多

【2022胡潤全球富豪榜】馬斯克蟬聯全球首富　富豪數目再創歷史新高
2022/03/18
【2022胡潤全球富豪榜】馬斯克蟬聯全球首富　富豪數目再創歷史新高
【財務自由】30歲達到財務自由！　歐洲巴菲特提倡442投資原則
2022/03/16
【財務自由】30歲達到財務自由！　歐洲巴菲特提倡442投資原則
【儲蓄方法】年儲85%收入！　27歲前華爾街交易員分享7個儲蓄貼士
2022/03/16
【儲蓄方法】年儲85%收入！　27歲前華爾街交易員分享7個儲蓄貼士
【抗通脹】如何應對通脹飆升？馬斯克教路投資策略
2022/03/15
【抗通脹】如何應對通脹飆升？馬斯克教路投資策略
【理財規劃】得好少錢可以點樣錢搵錢？小額資本都可以咁投資！
2022/03/14
【理財規劃】得好少錢可以點樣錢搵錢？小額資本都可以咁投資！
企業社會責任 人才管理 職場文化 力勁科技（00558） 海康威視（深：002415） 香港 紀惠集團

上一篇文章

【職場熱話】人工應該係一個公開的「秘密」?

下一篇文章

【港元定存】港銀加息搶港元存款　50萬存半年賺$3250利息
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款