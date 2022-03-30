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【職場熱話】內地企業將炒人美化成畢業　賀「畢業快樂」　網民揶揄：畢業＝失業？

17:50 2022/03/30

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經濟不景，多間企業都傳出裁員。裁員本來並不是一件值得開心的事，不過近日有內地網民就發現，京東、bilibili等企業竟將裁員通知美化成「畢業通知」，員工由被裁變被畢業，令人哭笑不得。

【人人話WFH可以慳錢唔通個個都慳到？ 慳唔到錢但肯定可以慳呢樣！：按此

據內地網民於微博貼出的帖文顯示，近日電商平台京東、視頻平台bilibili、遊戲開發商莉莉絲遊戲等公司都有裁員行動，但有別於傳統裁員的方法，企業以「畢業通知」的方式通知員工被裁，在通知上更細心地列出「畢業指引」，交代離職各種須知事宜，例如交還員工證、轉移保障金等手續，最後更恭賀被裁員工「畢業快樂」，感謝員工與公司一路相伴並且順利畢業。

而網上更有其他照片流傳，顯示是京東裁員現場，可見被裁員工有序地把員工證、電腦等逐一交回公司，估計是次裁員規模不小。

■內地網傳員工收大信封變畢業通知■

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不過，中港兩地網民對公司將裁員美化成畢業的舉動同樣感到不解，不少網民指，如果員工是自行離職，企業這種做法頗為窩心，但在裁員時刻又恭喜員工，就甚有諷刺意味。對於公司這種做法，網民又點睇？

 ■炒人變畢業，網民點睇公司做法？■

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責任編輯：嚴熹曼

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