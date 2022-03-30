【1萬元消費券】新城市廣場加推4大優惠　派逾1,000萬元商場電子禮券

為配合政府將於4月推出的消費券計劃，新城市廣場加碼推出4大優惠，派逾1,000萬元商場電子禮券，市民使用消費券購物，最高單日回贈達4,380元，更可享美食及免費泊車優惠。

春日消費券獎賞 派逾1,000萬元商場電子禮券

由4月1日至5月31日，春日消費券獎賞派逾1,000萬元商場電子禮券，市民只需透過AlipayHK、八達通、Tap & Go拍住賞及WeChat Pay HK四大平台使用消費券購物，最高單日回贈達4,380元，電子禮券商戶涵蓋超過150間餐飲、超市、兒童服裝用品、運動服裝用品、潮流服飾、美容及個人護理、家具等類別。

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參加有獎遊戲 派過百萬元現金禮券及禮品

另外，消費券發放日起開始至5月6日，新城市廣場聯同HomeSquare推出獨家有獎遊戲，只要於其中任何商場消費滿500元或以上，即可參與有獎遊戲一次，獎品總金額逾百萬元，當中包括2,000元新地商場現金券、價值2,980元Ogawa O.M.G足部按摩器、價值2,680元Ogawa揉揉肩、價值800元Calvin Klein手錶、50元Francfranc禮券、20元一田禮券等等。

美食多重賞 優惠門檻低至$100

市民只需透過AlipayHK、八達通、Tap & Go拍住賞及WeChat Pay HK四大平台使用消費券購物，即可享新城市廣場美食多重賞，三重優惠門檻低至100元，更可與場內食肆推出外賣自取優惠同時使用。

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最多4小時免費泊車優惠

新城市廣場聯同HomeSquare及新達廣場推出泊車優惠及送出消費禮券，於新城市廣場使用消費券消費，即可享額外1小時免費泊車、1小時免費泊車券、HomeSquare及新達廣場共額外2小時免費泊車券；凡於HomeSquare使用消費券消費，即額外獲贈新城市廣場350元消費禮券及泊車優惠券，包括100元時裝及配飾禮券、100元美妝禮券、100元運動服飾、50元一田百貨禮券以及1小時免費泊車優惠券。

責任編輯：曹佩鈞

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