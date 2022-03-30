第五波疫情來勢洶洶　雲端技術如何助企業渡過危機？

香港第五波疫情來得很急，抗疫仍是首要任務。本地企業在兩年多的疫情起伏中，紛紛調整營商模式以應對疫情衝擊。一些行業已推行混合辦公模式，保障員工安全；更有不少企業因應市場需求的急速變化，加快開拓綫上業務。

疫情反覆下，對企業而言，如何迅速適應新的工作模式和節奏，保持營運及發展的韌性成為現階段的關鍵。對此，企業不僅需具備靈活彈性的新思維，更可借助一些創新的協作工具，善用雲端技術，以應對疫下業務發展及辦公面臨的挑戰。

雲上桌面助實現高效協同辦公

疫情持續至今，混合辦公已成新常態，且普及至愈來愈多行業。因應市場的新變化，不少企業對混合工作場景下的自動化辦公系統要求更高，不僅期望有關技術架構可進一步滿足快速交付、高效運維的需求，同時亦更加關注安全議題，並尋求整體辦公成本的優化。

這一背景下，雲端技術亦不斷加強創新，更多豐富、成熟的雲上應用應運而成，致力提升企業的協同辦公體驗。據阿里雲2021年的一項調查顯示，近九成的受訪香港企業均認為雲端工具是助企業渡過疫情難關的最重要因素。

混合辦公模式下，員工需在不同地點，使用不用裝置存取資料。目前已可用虛擬桌面基礎架構（VDI），建立虛擬系統以取代一體式電腦中的傳統系統，以集中化的方式管理公司資料。值得一提的是，近年來興起的雲上桌面，可進一步將有關架構延伸至雲端，釋放雲端技術的潛力，不僅可依靠雲端提供的高可用性保證資料存儲、共享的安全性，大大降低遠距協作中資料外洩的風險，同時更減省了部署設備的成本及資源投入。疫情下，雲端桌面辦公體系可實現快速、隨需創建，能夠支援各種作業系統和個人裝置，最大化地滿足用戶隨時隨地辦公的需求，令企業內部團隊、供應商以及合作夥伴之間的協作更加便利及高效。

雲端科技助提升網絡安全

疫情下，隨着不少企業將實體業務轉至綫上，如何保證業務的連續性、提升網絡安全亦成為大家關注的議題。近年來，網絡攻擊日趨複雜，企業在關注綫上業務的流暢、穩定的同時，更需積極應對安全風險。為此，企業可考慮採用雲端解決方案，構建多層次縱深防護體系，針對不同業務場景做好不同的安全防護措施。

例如，在遠程辦公方面，企業便可採用一些雲上辦公一體化方案，透過包括防火牆、端到端加密、雲端資料備份及復原等在內的雲端數據安全能力，將關鍵資訊儲存於雲端而非個別終端，從而提升企業的資訊安全。

疫情下消費者轉向網上購物，電商業務激增，有關行業更可借助安全加速技術產品，保障大規模交易及流量下的用戶訪問體驗，加強抵禦外界的網絡攻擊，實現電商網站的穩定運作。

為更好地支援參與疫情防護工作的本地機構，阿里雲已為有關機構的網上平台以及流動應用程式免費提供一定期限的安全防護服務，保護其網站伺服器免受惡意入侵，保障業務的核心數據安全。此外，我們更於早前推出了一系列便捷實用的雲技術產品，包括無影雲電腦桌面版、安全加速解決方案Secure DCDN等，並提供助企業伺服器極速遷移上雲的工具，以克服本地企業疫下辦公及營運的痛點，助各行業加速數碼轉型，積極應對挑戰。

上述科技不但有助應對疫情，長遠而言亦可助力企業在營商、內部協作和拓展業務中保持靈活性。數碼轉型是商業世界發展的一大重要趨勢，如何借助創新科技，提早作出部署，為長遠發展作出準備，是所有企業都需要思考的議題。

【關於作者】

多角度分析影響全球科技及電商行業的重大趨勢，解構雲端技術及數據智能（Data Intelligence）等新興科技的最新發展，正如何重塑數碼經濟所需的基礎設施，進而改變企業的營商思維及市場生態。

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