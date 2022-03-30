【理財教育】唔想子女長大後做月光族？　「零用錢年薪制」有效讓孩子學理財

不少剛出社會做事的後生仔，都長期處於月光族的狀態，每個月一出糧，人工就花光了。到底應該如何教導理財才最有效呢？日本有位媽媽在孩子還是求學階段的時候，推行「零用錢年薪制」，讓這位孩子學懂好好管理個人的金錢，即使後來出社會工作，這位小孩亦懂得理財，她的方法或許值得各位家長木參考。



【一部1000蚊嘅二手機器 如何令孩子乖乖做家務仲學識理財：按此】



在孩子求學階段，父母多數是一個月給予定額零用錢，但每次給完零用錢，他們都很快會用光，有位日本媽媽發現這情況後，她改為以「年薪制」發零用錢，即一次過將1年的零用錢給予孩子。即若1個月給1,000元，一年就是12,000元。零用錢在年初派發，給予小孩12,000元，除此之外。這位日本媽媽更大膽的把銀行存摺及提款卡交予孩子保管。

這種方式對於香港家長而言，實在難以相信，因為會擔心小孩一次過將一整年的零用錢花光或將存款的錢都用盡。但這位日本小孩卻不僅沒有把錢花光，甚至懂得更有規劃地運用金錢。例如他想買貴價物品時，過去需要靠每個月的零用錢，一點點去儲蓄，現時他可以規劃好一整年的花費，並在適當的時機作適當花費。而這位小孩在年紀稍長後打工期兼職，亦會定期把自己打工的收入存進去銀行，因為知道金錢不易賺來，運用的時候亦會更會慎重。



【教孩子理財不應單純「講錢」: 按此】

當我們習以為常的習慣，有時改變過來，其實可以幫助年青人學習如何去管理金。年青人一時間得到一筆金額大資金作為較長時間的開支，相對每個月收到一筆小額，他們會更加小心處理，因為必須要主動學習如何分配資金，管理個人支出。而且一年的金額若用盡了便沒有，故此每次消費時會更審慎，例如分清自己想要及需要。

這種「零用錢年薪制」不知道香港媽媽又可不可以學習呢？讓小孩在求學時期提早學習理財，將來到社會工作才不會因為收到一筆大金額的金錢而胡亂揮霍，不做月光一族。

責任編輯：陳玉蓮

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經