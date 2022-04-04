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【網上熱話】如果你有1000萬現金　除咗買樓仲可以點盡情投資？

12:25 2022/04/04

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雖然各位打工仔不一定有1,000萬的現金，不過以下網民的投資建議亦可以讓大家參考一下。近日有位網民於討論區提問：若有1,000萬現金，又假設本身已有樓自住，純粹有額外的錢想買樓收租，網友會選擇以下哪一個呢？

【美國男買跨期彩票中7000萬　設信託分30年領每年可得逾150萬 : 按此

  • 選擇一：買間約500至600呎單位收租
  • 選擇二：買兩間細單位350呎單位收租

樓主表示自己會採用選擇二， 因為細價樓有其價值，易出易入，而且樓主相信將會生育的人少，350呎的單位會比較彈性。網民的選擇不無道理，亦引發網友熱烈討論對於有1,000萬的投資建議。

■1,000萬現金網民有咩投資策略？■

    點擊圖片放大
    +2

擁有1,000萬，相信好多香港人都會選擇買樓收租，不過部分網友不選擇買樓亦是有其道理，因為香港樓價已很高，而買樓收租是一個方式，但當中又可能涉及遇上「租霸」、維修等問題，都是想買樓收租的投資者需要考慮的問題。另一方面，有部分網民亦提議可以購買不同的股份收息，不過個選擇的投資者亦必須要做功課才購買股份，不要別人說買甚麼就買甚麼。

【石Sir一周前瞻及異動股】第一拖拉機、首鋼資源、深圳國際、江蘇寧滬高速、深圳高速及安徽皖通

責任編輯：陳玉蓮

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