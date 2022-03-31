【消費優惠】鴻星中菜限時外賣組合48折　商務印書館精選圖書低至5折

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【1萬元消費券】荃廣新達齊推消費券優惠 每日最多賺$2,400獎賞
新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。
1. 鴻星中菜：限時外賣組合48折
鴻星中菜推出全新限時外賣組合，48折嘆勻多款美食，包括美極煎大虎蝦、京蔥燒婆參、蠔皇3頭鮑片扒時蔬、馳名沙薑雞（半隻）、金瑤福建炒飯共5道菜式，即叫即做。原價828元，現時只需388元。
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2. 商務印書館：精選圖書低至5折
商務印書館響應聯合出版集團的抗疫公益文化活動號召，由即日起至4月10日，全店圖書8折、精選圖書更低至5折。優惠不包括故宮及敦煌全集。
3. Market Place：Bread Pantry全新系列純手工麵包9折
Bread Pantry全新系列純手工麵包，現已於全綫Market Place及指定惠康分店獨家上架。由即日至4月21日可享早鳥優惠9折，只需28元就可以購入。
撰文：hket小編
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欄名 : 今日優惠精選