消費者洞察引出消費新趨勢 反向創新成品牌新品致勝關鍵

近年，消費者需求急速變化，不再滿足於大眾化、一式一樣的商品，愈來愈追求個性化及多元化，這些變化正在影響未來消費市場格局。過去由B2C主導的產品開發模式（從實驗室、設計師再到消費者的研發過程）出現了180度改變，如今C2B（消費者對商業）反向創新才可更貼近消費者需要，是消費市場發展的一大趨勢，不同規模的品牌都不容忽視。

順應市場變化，天貓新品創新中心TMIC（Tmall Innovation Center）於2017年成立，開始嘗試和品牌攜手進行新品研發和上架。這也標誌著淘寶天貓由傳統消費市場數字化的第一階段，升級至發現新需求、創造新供給，並帶來新消費的第二階段。

消費互聯網和產業互聯網正在融合

品牌在TMIC探索新的賽道和戰略，全方位加快產品開發和上市過程，提高新品成功率。經過多年的發展，TMIC已經累計和全球150家集團内的2,000個品牌合作新品創新，包括歐萊雅（L'Oréal）、雅詩蘭黛（Estée Lauder）、寶潔（P&G）、上海家化及伊利等。TMIC持續深入產業鏈的上下游，進一步提升產品研發過程的整體效益。

過去兩年，TMIC進一步升級和沉澱數字化新品孵化的新模式，天貓也因此進入消費互聯網和產業互聯網融合的階段。TMIC打造了新品數字化研發的「三橫三縱」平台能力和供應鏈生態 ─ 天貓新品數字系統，是一個集數字化分析以及小樣本採集的全鏈路數字化新品研發系統。從洞察消費趨勢開始，到消費者共創、幫助新品上市前測試優化，天貓新品數字系統和品牌攜手，緊密合作共創新品。新品研發生態系統方面，TMIC與凱度（Kantar）、意略明（Illuminera）、HCR、奇華頓（Givaudan）、芬美意（Firmenich）等超過70家權威市場數據諮詢、產品設計、原料公司組成生態聯盟合作。未來，TMIC將拓展形成三個中心：趨勢中心打通趨勢標準構建、洞察全球流行趨勢演變；創意中心集結KOL以及創作者，構建數字化創意平台；以及創新研發中心，加速原料和供應鏈能力整合，並通過創新工廠、黑馬工廠等創新模式幫助商家新品落地。

通過全新的數字化新品孵化模式和品牌合作，TMIC覆蓋了美妝、洗護、服飾、消費電子、食品等各個產業，為品牌帶來確定性的增長和回報的同時，也推動了品牌自身的組織架構以及數字化升級。

國際品牌針對中國消費者需求研發新品

以擁有140年歷史、旗下有多個著名護膚品牌的國際肌膚護理公司拜爾斯道夫（Beiersdorf）為例，品牌自2020年1月開始與TMIC共創數字化新品研發創新，在為本土消費者研發定制化新品，對接柔性生產的國際品牌中走得比較靠前。

他們從天貓提供的消費洞察出發，確定新品研發的方向，並且在開發、生產、上市的過程中，利用天貓的數字化產品和工具，提升新品的功率和效率。合作至今，品牌成功推出妮維雅男士瞬間賦活眼膜、妮維雅Q10緊致頸霜、妮維雅鎖鮮小Q瓶，以及妮維雅男士賦原系列等C2B新品，皆取得理想的成績。

雙方深入合作更深層次的意義在於，不僅要帶來更多新品上市的策略研究、洞察更多新品的機會，還要基於品牌的研發能力，為行業帶來的新變革，並且成功推動品牌在中國的生意和消費者營運及溝通。

重質多於重量 中小企在流行趨勢中走得更前

除了國際品牌之外，天貓亦與中小企合作迎合新消費的浪潮。當中，服裝行業每一季的新品研發就是品牌的生命線，有別於大型商家，中小商家往往在掌握流行趨勢、規模化生產等方面欠缺優勢。

因此，2018年天貓成立趨勢中心，幫助品牌在服裝產業中預測每一季的流行趨勢，同時結合阿里巴巴達摩院及外部生態等資源，將爆款從企劃、設計概念，到數字化樣品，到聯合阿里巴巴犀牛智造的柔性供應鏈投入生產，把爆款從消費趨勢洞察、打樣和生產打通，形成服裝柔性供應鏈的數字化研發一條龍。目前，趨勢中心已經服務內地超過6,000個中小賣家。

中國互聯網正在進入「高質量發展階段」，現在是消費互聯網和產業互聯網融合的階段。消費者的需求不斷進化，我們必須繼續深入供應鏈創新、研發創新，以及組織的創新，才能為消費者和商家創造更多價值。