【消費優惠】天仁茗茶任何消費送綠茶或烏龍茶茶包　Pizza-BOX網上訂購滿$200送2罐百事可樂

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1.天仁茗茶：消費送綠茶/烏龍茶茶包

由即日起，在天仁茗茶作任何消費可隨機獲贈綠茶或烏龍茶茶包1包，每筆消費最多可獲贈3包。贈品隨機送出，數量有限，送完即止。

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2. Pizza-BOX：網上訂購滿200元送2罐百事可樂

即日起至4月3日，凡於Pizza-BOX網上訂購外送服務或外賣自取滿200元，輸入優惠碼「Fbq2803」，即享有免費百事可樂2罐。

網上落單

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3. 牛角：燒肉便當低至58折

牛角最新推出牛角4款便當，採用牛角飯及燒肉/煮物製成，包括汁燒封門柳便當、汁燒牛胸腩便當、汁煮牛舌便當及汁煮豬軟骨便當，每個便當配有是日前菜及玉子。

便當系列同時加入「團購の外賣大割引」優惠，購買1個享75折，2個享7折，3個享65折，4個或以上，即享58折 （網上落單除外）。

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牛角便當＋牛角燒肉套餐餐目

網上平台落單

撰文：hket小編

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