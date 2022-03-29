【奧斯卡2022】奧斯卡入圍演員導演獲封爵封地　禮品包價值逾百萬　但要畀咁高稅？

第94屆奧斯卡頒獎禮剛結束，最觸目的相信就是影帝Will Smith於頒獎台上因Chris Rock取笑太太而掌摑對方。不過除此之外，另一樣亦相當吸引觀眾眼球的，便是每位獲提名演員及導演所得到的禮品包。

每年在奧斯卡頒獎禮上，不論是否獲獎，獲得提名的所有演員及導演都會收到一份由營銷公司Distinctive Assets送出，名為「Everybody Wins」的禮品包。這些禮品包價值介乎5至6位數美元，從五星級住宿、到全包旅遊、美容療程等都有。根據外媒《CNBC》報道，今年的禮品包內容相當豐富，價值約14萬美元（約109萬港元），一共有28人收到禮品包，包括最佳男主角Will Smith及最佳女主角Jessica Chastain等。

至於今年的禮品包有甚麼？Distinctive Assets創始人Lash Fary在報道中透露，今年最貴的禮品是位於蘇格蘭一座17世紀的城堡「Turin Castle」3晚住宿，價值5萬美元。另外，亦有價值12,000美元（約9.3萬港元）抽脂手術、價值25,000美元（約19.5萬港元）的裝修服務、價值15,000美元（約11.7萬港元）的豪華度假村和水療中心4晚住宿、價值1,200美元（約9,300港元）的生活指導課程等52種不同類型的禮品。而最特別的莫過於28位賓客都會獲得蘇格蘭格倫科封爵稱號，連同附近一塊土地。

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可惜，如此豐厚的禮物卻有「手尾」跟？根據美國國稅局網站上有關贈送禮品予娛樂業成員的頁面上顯示，由於送禮品包並非出於對接受者的喜愛及尊重而贈送的「禮物」，因此這些禮品價值會被計入收取者的應稅收入中，即他們在收取昂貴禮品同時也會收取巨額稅單。如以高稅率的加州為例，一份禮品包便可能要收取超過50%稅項。不過Lash Fary表示，禮品包內大部分都是類似邀請函形式的禮券，需要兌換才可使用，且不會立即徵稅，因此多年來這些禮品包對獲提名者來說依然很划算。

責任編輯：嚴熹曼

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