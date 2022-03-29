【1萬元消費券】9.5萬人成功更新支付工具紀錄　逾期未更新或遲領消費券

政府早前宣布向全港合資格市民派發1萬元消費券，並於4月發放首輪5,000元消費券。若市民之前用作登記的儲值支付工具帳戶已失效，包括已遺失／退回有關八達通卡，需在限期前更新其儲值支付工具帳戶登記紀錄，以便領取消費券。政府指，截至3月25日，約9.5萬名市民成功更新其儲值支付工具帳戶的登記紀錄，而逾期未更新帳戶的市民或需遲領消費券。

【八達通儲值上限$3,000 點樣拎齊首階段$5,000消費券？：按此】

如市民的儲值支付工具帳戶已失效，或已遺失／退回早前登記收取消費券的八達通卡，最遲須於3月25日更新其儲值支付工具帳戶登記紀錄，以同一儲值支付工具的另一個帳戶收取第一階段的5,000元消費券。

若市民未能趕及在3月25日限期前更新帳戶資料，現時仍可辦理手續，但因處理需時，收取消費券的日期將會有所延遲。

有需要的市民可從消費券計劃網站下載，或透過熱綫18 5000以郵寄、電郵或傳真方式索取「更改儲值支付工具帳戶申請表格」，填妥後連同香港身分證複本，郵寄至「香港郵政總局郵政信箱185000號消費券計劃秘書處」。如在本地投寄，信封上毋須貼上郵票（郵費由政府支付）。

【已退回或遺失八達通 更改登記資料要點做？（附更改資料方法及詳情）：按此】

使用八達通的市民，亦可透過消費券計劃網站提供的連結進行上述更改。至於持有「樂悠咭」又需要進行上述更改的市民，也可致電八達通熱綫2969 5500辦理更改手續。

如使用八達通的市民可透過郵寄或以上網站連結更改資料，而使用支付寶香港、Tap & Go「拍住賞」和WeChat Pay HK的市民則可以郵寄方式辦理更改手續。

發言人提醒，如之前登記2021年消費券計劃的儲值支付工具帳戶仍然有效，市民毋須辦理任何登記或其他手續。

責任編輯：李瑩

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