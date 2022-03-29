  • 20°C
香港時間 : 2022329日 (週二) 18:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【1萬元消費券】9.5萬人成功更新支付工具紀錄　逾期未更新或遲領消費券

精明消費 17:20 2022/03/29

分享：

政府早前宣布向全港合資格市民派發1萬元消費券，並於4月發放首輪5,000元消費券。若市民之前用作登記的儲值支付工具帳戶已失效，包括已遺失／退回有關八達通卡，需在限期前更新其儲值支付工具帳戶登記紀錄，以便領取消費券。政府指，截至3月25日，約9.5萬名市民成功更新其儲值支付工具帳戶的登記紀錄，而逾期未更新帳戶的市民或需遲領消費券。

【八達通儲值上限$3,000 點樣拎齊首階段$5,000消費券？：按此

如市民的儲值支付工具帳戶已失效，或已遺失／退回早前登記收取消費券的八達通卡，最遲須於3月25日更新其儲值支付工具帳戶登記紀錄，以同一儲值支付工具的另一個帳戶收取第一階段的5,000元消費券。

若市民未能趕及在3月25日限期前更新帳戶資料，現時仍可辦理手續，但因處理需時，收取消費券的日期將會有所延遲。

有需要的市民可從消費券計劃網站下載，或透過熱綫18 5000以郵寄、電郵或傳真方式索取「更改儲值支付工具帳戶申請表格」，填妥後連同香港身分證複本，郵寄至「香港郵政總局郵政信箱185000號消費券計劃秘書處」。如在本地投寄，信封上毋須貼上郵票（郵費由政府支付）。

【已退回或遺失八達通 更改登記資料要點做？（附更改資料方法及詳情）：按此

使用八達通的市民，亦可透過消費券計劃網站提供的連結進行上述更改。至於持有「樂悠咭」又需要進行上述更改的市民，也可致電八達通熱綫2969 5500辦理更改手續。

如使用八達通的市民可透過郵寄或以上網站連結更改資料，而使用支付寶香港、Tap & Go「拍住賞」和WeChat Pay HK的市民則可以郵寄方式辦理更改手續。 

發言人提醒，如之前登記2021年消費券計劃的儲值支付工具帳戶仍然有效，市民毋須辦理任何登記或其他手續。

 

責任編輯：李瑩

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 生活理財

最新專欄文章 更多

【青年宿舍】保良局李兆基青年綠洲料今年內招租　提供1,680個宿位　在職青年可半價租屋5年
今日
【青年宿舍】保良局李兆基青年綠洲料今年內招租　提供1,680個宿位　在職青年可半價租屋5年
【港鐵車費】港鐵凍結本年度票價　延長3.8%車費回贈優惠至明年元旦
2022/03/28
【港鐵車費】港鐵凍結本年度票價　延長3.8%車費回贈優惠至明年元旦
【1萬元消費券】八達通儲值上限$3,000　點樣拎齊首階段$5,000消費券？
2022/03/28
【1萬元消費券】八達通儲值上限$3,000　點樣拎齊首階段$5,000消費券？
【抗疫支援】臨時失業支援即日起接受申請　合資格人士可獲1萬元（附申請方法）
2022/03/24
【抗疫支援】臨時失業支援即日起接受申請　合資格人士可獲1萬元（附申請方法）
【1萬元消費券】傳最快4月7日派首期$5000消費券　最遲3月25日前更改登記資料
2022/03/24
【1萬元消費券】傳最快4月7日派首期$5000消費券　最遲3月25日前更改登記資料
消費資訊 電子消費券 微信支付 支付寶 八達通

上一篇文章

【青年宿舍】保良局李兆基青年綠洲料今年內招租　提供1,680個宿位　在職青年可半價租屋5年

下一篇文章

【抗疫支援】賽馬會推門診服務資助計劃　非新冠患者50元求診包3日藥（附申請資格一覽）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

今日優惠精選 - 【消費優惠】GODIVA網店限定禮盒半價　GU服飾低至$99／2件
【消費優惠】GODIVA網店限定禮盒半價　GU服飾低至$99／2件
【消費優惠】馬莎夏季服飾優惠　買滿$500減$50
【消費優惠】馬莎夏季服飾優惠　買滿$500減$50
AlipayHK用戶明年未完成身份認證　跨境消費及轉帳功能將受限
AlipayHK用戶明年未完成身份認證　跨境消費及轉帳功能將受限
【港鐵車費】港鐵凍結本年度票價　延長3.8%車費回贈優惠至明年元旦
【港鐵車費】港鐵凍結本年度票價　延長3.8%車費回贈優惠至明年元旦
【外幣兌換】百年找換店宣布不敵疫情結業　港九新界仲有邊間可以換錢？
【外幣兌換】百年找換店宣布不敵疫情結業　港九新界仲有邊間可以換錢？
【好去處懶人包】放假可以去邊好？　香港消閒娛樂活動大集合！（更新至3月10日）
【好去處懶人包】放假可以去邊好？　香港消閒娛樂活動大集合！（更新至3月10日）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款