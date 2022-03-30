日本眼鏡大師丸山正宏　雕出新世代極品眼鏡

眼鏡品牌多如恒河沙數，有人喜歡選擇簡單的一副用來改善視力，但亦有人認為眼鏡既要改善視力的同時，亦要為自身的外觀帶來一種強烈與別人不同的感覺，獲獎無數的眼鏡設計師丸山正宏（Masahiro Maruyama）的眼鏡正是這方面的表表者。

▲ 本是簡單的方形鏡框，落在丸山正宏手上頓時變得不一樣。（$5,900/圖片本報攝影組）

▲ 看看鏡框的顏色和質感，都是市場上獨一無二的。（圖片本報攝影組）

來自日本的眼鏡設計師Masahiro Maruyama，其設計絕對不可以用四平八穩來形容，甚至可以用離經叛道來形容，一直以來品牌的設計意念都圍繞「未完成」為原則，眼鏡構造繁複，由顏色到鏡框形態呈現出左右不對稱，都是品牌眼鏡的基本功，而因為每一個生產程序幾乎都以人手製造。

因此，多年以來，木鏡的產量甚少，難怪大家去到東京都未必找尋得到品牌的影蹤，本地亦甚少店舖可以引入。

▲ 另一副黑色鈦金屬鏡框，不規則的鏡片和鏡框，與及刻意外露的螺絲，啞色與光面的混搭，喜愛不平凡眼鏡框的朋友，一定對此設計毫無招架之力。（$5,900/圖片本報攝影組）

▲ 另一款銀色鈦金屬鏡框有著未完成的感覺，完全帶出品牌在設計上一直堅持的「未完成」設計宗旨。（$5,900/圖片本報攝影組）

▲ 細節位做到一絲不苟，在市場上亦是鮮見。（圖片本報攝影組）

▲ 如果要選擇一個鏡框最能呈現出雕刻感，筆者會選擇這副黑色粗框，從不同角度看，那如像斧鑿的痕跡更是清晰。（$4,700/圖片本報攝影組）

▲ 如果要選擇一個鏡框最能呈現出雕刻感，筆者會選擇這副黑色粗框，從不同角度看，那如像斧鑿的痕跡更是清晰。（$4,700/圖片本報攝影組）

而繼Erase和Doodle系列在市場上得到好評和銷情不俗後，來到新的一年，這位眼鏡大師又有新作，推出全新的Sculpt系列。

Sculpt開宗明義就是雕刻，丸山正宏認為雕塑過程中鑿子在作品上的工具痕跡，自有其獨特性和生命，於是在設計之初由素描草稿開始，再採用三維方法製造，在生產的過程中，最大的挑戰在於把雕刻的斧鑿痕跡如何真實地呈現在堅硬的鈦金屬身上。

▲ 透明粗眼鏡框滿布了斧鑿痕跡。（$4,700/圖片本報攝影組）

▲ 橢圓形銅色鏡框，框身的顏色一樣有著啞色與光面的混搭。（$5,900/圖片本報攝影組）

經過無數次的修改、試驗和打版，加上用人手上色帶出鏡框上的光與暗、啞與粗糙的獨特質感，這一個精雕細琢的Sculpt系列毫無疑問又是在市場上只此一家的鬼斧神工。

產品查詢：尊貴視力（2522 1488）