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【品味投資】13個獨一無二LV收藏箱5月拍賣　全球限量25套FIFA世界盃足球收藏箱最高估價80萬

12:20 2022/03/30

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著名奢侈品品牌路易威登（Louis Vuitton，LV）生產的每件作品一直備受關注，除了皮革手袋是保值產品外，連多用途的行李箱亦是有市有價。佳士得宣布，將於今年分批於香港春秋兩季手袋及配飾現場拍賣上，公開由一位日本藏家委託拍賣的13個難得一見的珍貴LV行李箱，為近年來現身市場的LV行李箱罕見珍品，總估價超過300萬港元。

拍賣多款具紀念價值行李箱

春季拍賣焦點拍品包有多款特別訂製的行李箱，包括有由LV家族的Patrick Louis Vuitton和日本藏家共同設計的野餐天文望遠鏡收藏箱，該收藏箱為慶祝2014年法國外交使團訪問日本160周年之作，估價為50萬至70萬港元。

另外，亦有估價為60萬至80萬港元的的FIFA世界盃足球收藏箱，載有由1970年起世界盃賽事所用的13個官方足球的複製品，全部均由Adidas製作。佳士得指，此行李箱全球僅限量25套，相信會在5月的拍賣上引起足球迷和行李箱愛好者爭相競投。

■佳士得春季拍賣焦點拍品■

    點擊圖片放大
    +6
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■秋季拍賣焦點拍品■

    點擊圖片放大
    +3
    +2

 

責任編輯：區祖飛

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欄名 : 品味投資

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