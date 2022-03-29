【青年宿舍】保良局李兆基青年綠洲料今年內招租　提供1,680個宿位　在職青年可半價租屋5年

本港樓價高企，置業是不少港人面對的難題。保良局響應特區政府「青年宿舍計劃」，並獲李兆基基金捐贈土地，於元朗興建全港最大的青年宿舍「保良局李兆基青年綠洲」，上蓋建築工程已順利平頂，預計今年內開始招租，將提供1,680個宿位，讓18至30歲在職青年以半價市值租金租住最多5年。

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採用環保設計及可再生能源

特區政府在2011/12年度施政報告提出「青年宿舍計劃」，由政府資助非政府機構興建宿舍，為18至30歲在職青年提供短期住宿，並提供租金折扣。位於元朗的青年宿舍「保良局李兆基青年綠洲」樓高27層，預計今年內開始招租，將提供1,680個宿位，讓18至30歲在職青年以半價市值租金租住最多5年。

保良局指，大樓採用平實環保的風格，設有多項環保節能裝置及可再生能源技術，並有大量綠化及公共空間，配以保良局各項青年發展服務和義工機會，讓青年互相交流。

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保良局續指，籌備過程中多次邀請年青人參與，包括舉行青年聚焦小組會談、吉祥物設計、社區地圖設計及房間布置等。為讓他們一同參與青年綠洲的籌備過程，保良局與香港知專設計學院傳意設計學系合作，由學生設計青年綠洲的吉祥物「綠仔」，至於青年綠洲的標誌亦以青年為主題，並以「Y」及「O」為主體設計，代表年青人。

責任編輯：李瑩

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