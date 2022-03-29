【抗疫支援】賽馬會推門診服務資助計劃　非新冠患者50元求診包3日藥（附申請資格一覽）

為接收新冠病患者，醫院管理局轄下多間普通科門診診所都被徵用為新冠確診者指定診所或暫定服務，令不少有需要求診的非新冠患者頓失預算。香港賽馬會日前宣布推出「病有醫靠」門診服務資助計劃，透過與社福機構、私家診所、非牟利診所合作，為非新冠肺炎病者提供門診服務，確保無能力負擔私人診所的費用的病人都可獲得治療。

在計劃下，5間社福機構，包括香港復康會、基督教家庭服務中心、博愛醫院、九龍樂善堂，及香港仔坊會，將與非牟利診所及私家診所合作，提供價錢相宜可負擔的門診服務。馬會慈善信託基金會津貼每個受惠人士250元，餘下成本由診所承擔，合資格的非新冠病人只需要付50元診金，便可獲得診症服務及三日基本藥物，多過3日藥物就需額外收費。計劃將為期3個月，由即日起開始至6月24日，預計約33,000名病人可受惠。

合資格人士可先在居住區域合作機構中尋找參與計劃的合作診所，致電診所預約並註明參與此計劃。應診時帶同身份證明文件、醫管局普通科門診發出的預約信、收據、HA GO記錄、或醫健通記錄求診證明文件、及或社福機構的轉介信應診。

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「病有醫靠」申請資格 1. 65歲或以上長者；或12歲或以下兒童；或13至64歲、持有過去12個月內醫管局普通科門診求診證明 2. 獲社福機構轉介、有財政困難人士（包括領取書薄津貼、長者生活津貼、殘疾人士、綜緩人士、單親家庭、少數族裔、精神病康復者、劏房戶），有需要人士可向相關機構查詢 3. 居住在以下10區

居住於沙田區、東區、中西區（香港復康會）

居住於黃大仙區、觀塘區、深水埗區（基督教家庭服務中心）

居住於屯門區、元朗區（博愛醫院）

居住於油尖旺區（九龍樂善堂）

居住於南區（香港仔坊會）

責任編輯：嚴熹曼

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