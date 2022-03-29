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【大灣區】珠海「港澳藥械通」首引眼科藥物　於希瑪眼科作臨床使用

個人增值 15:05 2022/03/29

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粵港澳大灣區執行「港澳藥械通」後，珠海市首個引進創新藥「布西珠單抗」，是首個獲批在大灣區的醫療機構內進行臨床急需使用，並落地用於患者治療的眼科藥物。

此藥物由諾華集團研發，用於治療濕性年齡相關性黃斑變性（wAMD）和糖尿病黃斑水腫（DME），與現有的治療手段相比它能夠更早吸收視網膜內積液或視網膜下積液，在每3個月一次注射的情況下持續改善解剖結構等方面均具有明顯的優勢，更能滿足延長給藥間隔的治療需求，有利於改善患者依賴性，能大幅提高患者生活質素。

【珠海發布基本公共服務「十四五」規劃　建港珠澳緊急醫療救援聯動機制：按此

希瑪眼科 （03309） 主席林順潮親自為患者進行內地首針注射。珠海希瑪眼科醫院參與了由諾華發起的「倍優適100計劃」，與國內眼科專家緊密合作，建立前沿治療學術交流平台，規劃至少服務100位現有治療手段無法獲益的眼底病患者，基於這百位患者也將總結探討適宜中國眼底病患者最佳治療方案，最終惠利於中國的每年300萬新發眼底病患者。

據了解，目前中國共有各類眼底病患者超過3,000萬人，每年新增眼底病患者超過300萬人，成為中國主要的致盲性眼症，並且多發生於50歲以上人群。現時國內治療藥物使用僅能讓約50%的在治療患者得到持續有效的水腫積液消退，還有很多患者的治療需求待滿足。

 

責任編輯：鄭樂怡

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