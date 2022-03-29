【抗疫支援】AXA安盛家居保及中小企客戶　可免費獲額外清潔及消毒服務保障

面對新型冠狀病毒疫情持續蔓延，AXA安盛再進一步為客戶提供額外保障。由即日起至4月30日，AXA將為指定家居財物保險客戶提供免費額外「清潔及消毒服務保障，以確保客戶、及員工均可享有安全健康的環境。

家居保可獲800元上限清潔費用

AXA安盛家居財物保險的保單持有人或任何與其於受保地址同住的人士，若於保障期內不幸確診新型冠狀病毒，AXA安盛將賠償其家居清潔及消毒費用，上限800港元，為客戶提供安全的居住環境。而合資格保單包括16種家居財物保險，詳情可參考AXA「清潔及消毒服務保障」資料。

另外，為保障中小企客戶的工作環境免受新冠病毒影響，AXA安盛指，「卓越」商機保及「卓越」鴻圖保客戶如因承保地點的任職員工確診新型冠狀病毒，並需進行專業清潔及消毒服務，可就有關費用獲補償最高1,500港元。而索償申請須於新冠狀病毒個案確診後1個月內，連同新型冠狀病毒陽性驗測結果為陽性的報告、專業清潔和消毒服務的收據，以及地址證明或確診員工之執勤證明一併提交。

責任編輯：區祖飛

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