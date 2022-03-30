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【消費優惠】美心MX加推外賣自取優惠　手機落單享85折

精明消費 10:30 2022/03/30

分享：

美心MX加推外賣自取優惠，由即日起至4月11日，用手機落單外賣自取可享85折優惠，全日任何時段包括早市、午市、茶市、晚市都可使用。優惠只適用於指定美心MX及MX分店。

    點擊圖片放大

按此查看外賣自取分店

撰文：hket小編

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欄名 : 消費錦囊

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