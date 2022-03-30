【消費優惠】美心MX加推外賣自取優惠 手機落單享85折 精明消費 10:30 2022/03/30 分享： 美心MX加推外賣自取優惠，由即日起至4月11日，用手機落單外賣自取可享85折優惠，全日任何時段包括早市、午市、茶市、晚市都可使用。優惠只適用於指定美心MX及MX分店。 ▼點擊圖片放大 按此查看外賣自取分店 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【消費優惠】csl網店限定優惠 精選電子產品低至6折 今日 【消費優惠】csl網店限定優惠 精選電子產品低至6折 【消費優惠】馬莎夏季服飾優惠 買滿$500減$50 2022/03/29 【消費優惠】馬莎夏季服飾優惠 買滿$500減$50 【消費優惠】E-Max Home消費獎賞 滿指定金額免費換Le Creuset鍋具餐具套裝 2022/03/29 【消費優惠】E-Max Home消費獎賞 滿指定金額免費換Le Creuset鍋具餐具套裝 【消費優惠】永安百貨春季減價 多款名牌護膚化妝品優惠價發售 2022/03/28 【消費優惠】永安百貨春季減價 多款名牌護膚化妝品優惠價發售 【消費優惠】莎莎45周年優惠 護膚品化妝品低至4折 2022/03/28 【消費優惠】莎莎45周年優惠 護膚品化妝品低至4折 外賣 美心 香港 付款優惠 著數優惠