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【投資展望】寬鬆政策漸見效　中國經濟料下半年領先亞洲　貿易夥伴可受益

個人增值 11:40 2022/03/30

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上海啓動新一輪核酸篩查，有別於深圳兩周前實施的7天「封城」，瑞銀財富管理亞太區投資總監辦公室認為，上海實施兩階段封鎖，顯示中國正在探索疫情防控的不同選項，目標把對經濟的負面影響降至最低，這輪措施對生產活動的影響可控。雖然市場對消息反應負面，但如果短期和迅速實施限制被證明是有效的，那麼經濟還是有望二季度起復甦。

中國經濟有望二季度起復甦

目前，深圳出行和工業用電量等高頻數據已恢復到封鎖前的水平，表明限制一旦解除，經濟活動就會快速回升。儘管3月宏觀經濟數據可能令人失望，但該行預計中央政府4月起陸續出台政策以穩定經濟，包括可能降準降息及減稅降費。

此外，能源價格飆升、全球需求降溫及美國加息，為亞洲經濟帶來了巨大的挑戰，該行最新下調亞洲（日本以外）今年經濟增長預測至5.3%。與此同時，為應對通脹升溫，亞洲地區央行或將跟隨美國收緊貨幣政策。預計今年亞洲（中國以外）的政策利率至少上調50個基點，甚至達到100個基點。

歐洲經濟放緩為亞洲出口造成壓力

不僅通脹，歐洲經濟放緩也給亞洲出口造成壓力。在風險情景下，亞洲出口增長可能降至低個位數，拖累今年亞洲（中國以外）經濟增長放緩至5%以下。不過，按照該行的基準情景，即俄烏停火、北約和俄羅斯的言辭在夏季前降溫，歐盟需求不會大幅下降。

亞洲宏觀經濟下行風險加劇，但隨着中國寬鬆政策的效果逐漸傳導至經濟各個環節，其下半年經濟及股市表現有望領先亞洲其他地區，也因此，日本、南韓和新加坡等與中國貿易關係緊密的地區有望從中受益。

【通脹最壞時候已過　經濟軟着陸可期 : 按此

 

責任編輯：陳玉蓮

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