【投資展望】通脹最壞時候已過　經濟軟着陸可期

施羅德投資表示，美國聯儲局一如預期將聯邦基金目標利率上調25個基點至0.25厘至0.5厘，為其加息周期揭開序幕。這是聯儲局自2018年以來首次加息，以應對高通脹環境。聯儲局固然無法對通脹坐視不理，但這次加息亦正值地緣政治風險與經濟增長可能放緩的多事之秋。能源及糧食價格上漲已令通脹持續升溫，加上烏克蘭的戰事勢將進一步加重消費者需求方面的壓力。加息的原意是要遏抑通脹，但由於借貸成本會隨之增加，經濟增長難免會受到拖累。

施羅德投資美國多元產業固定收益主管Lisa Hornby認為無法排除聯儲局過度收緊政策的風險，而這亦正是市場自年初至今騷動不安（甚至負面）的原因，但出現軟着陸情景亦非絕不可能，即通脹有可能於未來數月見頂。該行深信，通脹最壞的時期已經過去，而且正在降溫。

近日的數據顯示，雖然生產物價指數（PPI）仍處於高位，但按月比較的數字已有所回落。也就是說，撇除糧食和能源這兩大元素，已開始見到讓人鼓舞的數據指標。供應鏈受干擾的情況已逐漸出現緩和的迹象，而需求亦因價格上漲出現回軟。這些因素均為通脹將於未來數月見頂提供理據。

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責任編輯：陳玉蓮

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