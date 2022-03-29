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資助機構辦社區項目　助大眾裝備自己　恒生技能創未來基金贊助入選方案　每個22萬

個人增值 11:50 2022/03/29

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在疫情下，不少行業被科技所取代，另一方面，社會上需要的技能亦隨之改變。為應對社會新挑戰，恒生銀行與香港社會服務聯會宣布推出「恒生技能創未來基金」，這項計劃的受惠對象為非接受政府恒常資助的社會服務機構，旨在鼓勵和啟發機構開展與未來技能發展相關的社區項目或服務方案，例如理財能力、氣候變化意識、數碼技能／共融等技能，提供針對其服務社群所需要的技能及知識，協助大眾裝備自己，為香港社區持續發展注入新動力。

勞工處舉行網上招聘會　提供超過2,500個職位空缺 : 按此

計劃將撥款予十個方案，評審在考量方案時，首要考慮是方案是否具備促進其服務對象未來所需的技能和知識的元素及其成效。恒生將資助每項方案22萬元，期望在一年內落實及執行。此外，為提升市民對社區需要及不同社會服務機構工作的認知，計劃特設「我最喜愛技能創未來項目」投票活動，得票最高的兩個方案將各獲得額外5萬元以作獎勵。

「恒生技能創未來基金」現正開始接受申請，截止日期為2022年4月25日，詳悄可以瀏覽網頁了解。

 

責任編輯：陳玉蓮

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