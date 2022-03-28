【MPF】劉麥嘉軒：DIS由較多由年輕計劃成員持有　核心累積基金推出後累積淨回報達50%

積金局主席劉麥嘉軒在網誌上表示，強積金預設投資策略（Default Investment Strategy，簡稱DIS）推出5年已逐漸發展至一定規模。截至2021年12月底，投資於DIS的資產有867億元，在總數1000萬個強積金帳戶中，有260萬個帳戶，即平均每4個強積金帳戶，便有一個是投資於DIS或DIS旗下的兩個基金。



積金易平台推出後DIS開支將下調



從年齡組別看，按DIS投資的強積金帳戶，較多由年輕計劃成員持有，29歲及以下計劃成員佔32%，而30至39歲及40至49歲分別佔22%和18%。至於50至59歲和60歲及以上則分別佔18%和10%。



從投資回報角度而言，自2017年4月DIS推出至去年底，旗下兩個基金「核心累積基金」及「65歲後基金」的平均年率化回報分別為8.7%及4.5%，均高於同期1.8%的年率化通脹率，累積淨回報分別為5成及2成半。



劉麥嘉軒指出，投資回報與收費水平息息相關，而DIS的收費設有上限，規定管理費用不可超過基金每年淨資產值的0.75%，而經常性實付開支不可超過基金每年的淨資產值的0.2%。去年十月立法會通過的《2021年強制性公積金計劃（修訂）條例草案》規定，隨着強積金受託人和計劃轉移至積金易平台後，DIS的經常性實付開支每年的上限，更會進一步由淨資產值的0.2%下調至0.1%。



DIS隨年紀設自動調節機制



從風險管理角度而言，DIS設有「隨齡降險」的自動調節機制，按計劃成員年紀增長，自動逐年調整投資於股票及債券的比重，減低成員於接近退休年齡時所面對的風險，適合長期退休儲蓄投資。同時，DIS基金資產分布於環球股票及債券市場，有助分散地區及資產類別的風險。



對於有計劃成員擔心強積金投資會受到疫情及經濟環境影響，劉麥嘉軒強調強積金是長達數十年的長綫儲蓄投資，面對當前非常波動的市場情況，計劃成員須保持冷靜，切忌嘗試捕捉短期市場走勢，以免得不償失。

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責任編輯：鄭樂怡

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