  • 21°C
香港時間 : 2022329日 (週二) 15:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【MPF】劉麥嘉軒：DIS由較多年輕計劃成員持有　核心累積基金推出後累積淨回報達50%

強積金 18:55 2022/03/28

分享：

積金局主席劉麥嘉軒在網誌上表示，強積金預設投資策略（Default Investment Strategy，簡稱DIS）推出5年已逐漸發展至一定規模。截至2021年12月底，投資於DIS的資產有867億元，在總數1000萬個強積金帳戶中，有260萬個帳戶，即平均每4個強積金帳戶，便有一個是投資於DIS或DIS旗下的兩個基金。

積金易平台推出後DIS開支將下調

從年齡組別看，按DIS投資的強積金帳戶，較多由年輕計劃成員持有，29歲及以下計劃成員佔32%，而30至39歲及40至49歲分別佔22%和18%。至於50至59歲和60歲及以上則分別佔18%和10%。

從投資回報角度而言，自2017年4月DIS推出至去年底，旗下兩個基金「核心累積基金」及「65歲後基金」的平均年率化回報分別為8.7%及4.5%，均高於同期1.8%的年率化通脹率，累積淨回報分別為5成及2成半。

劉麥嘉軒指出，投資回報與收費水平息息相關，而DIS的收費設有上限，規定管理費用不可超過基金每年淨資產值的0.75%，而經常性實付開支不可超過基金每年的淨資產值的0.2%。去年十月立法會通過的《2021年強制性公積金計劃（修訂）條例草案》規定，隨着強積金受託人和計劃轉移至積金易平台後，DIS的經常性實付開支每年的上限，更會進一步由淨資產值的0.2%下調至0.1%。

DIS隨年紀設自動調節機制

從風險管理角度而言，DIS設有「隨齡降險」的自動調節機制，按計劃成員年紀增長，自動逐年調整投資於股票及債券的比重，減低成員於接近退休年齡時所面對的風險，適合長期退休儲蓄投資。同時，DIS基金資產分布於環球股票及債券市場，有助分散地區及資產類別的風險。

對於有計劃成員擔心強積金投資會受到疫情及經濟環境影響，劉麥嘉軒強調強積金是長達數十年的長綫儲蓄投資，面對當前非常波動的市場情況，計劃成員須保持冷靜，切忌嘗試捕捉短期市場走勢，以免得不償失。

想知更多強積金資訊，請留意MPF懶人包

 

責任編輯：鄭樂怡

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : MPF理財

最新專欄文章 更多

【MPF】強積金供款、整合、計算、對冲、提取　懶人包讓你一文睇清！（更新至3月28日）
2022/03/28
【MPF】強積金供款、整合、計算、對冲、提取　懶人包讓你一文睇清！（更新至3月28日）
【MPF】唔想臨退休捱多幾年？　市況未明　強積金應該點部署
2022/03/28
【MPF】唔想臨退休捱多幾年？　市況未明　強積金應該點部署
【MPF】美國加息＋俄烏局勢等因素夾擊　邊類資產表現較好？
2022/03/28
【MPF】美國加息＋俄烏局勢等因素夾擊　邊類資產表現較好？
【MPF】強積金3月初步料人均蝕$2,700　3月份強積金賺蝕表現一覽
2022/03/24
【MPF】強積金3月初步料人均蝕$2,700　3月份強積金賺蝕表現一覽
【MPF】2月份強積金人均蝕$5,723　今年首兩月每人累蝕逾$13,000
2022/03/14
【MPF】2月份強積金人均蝕$5,723　今年首兩月每人累蝕逾$13,000
疫情 投資策略 股票 債券 基金 強積金 退休 風險管理 公積金

上一篇文章

【MPF】強積金供款、整合、計算、對冲、提取　懶人包讓你一文睇清！（更新至3月28日）

下一篇文章

【外滙前瞻】歐元短期續淡惟可望企穩　需提防美元轉弱
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款