【NFT】亞馬遜森林NFT售價150美元起　「買地」資助保育雨林

NFT（非同質化代幣）成為投資熱潮外，更成為籌集資金的途徑之一。因應巴西亞馬遜森林的面積逐年減少，擁有亞馬遜森林41,000公頃林地的巴西企業Nemus推出NFT，讓買家可資助保育特定的雨林區域，推動亞馬遜森林的可持續性。

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據路透報道，Nemus推出NFT作品，給予買家不同面積林地的獨特資助地位，所得收益將用於保護雨林及促進可持續發展等。NFT所涉及的林地大小不一，小至0.25公頃，大至81公頃，買家可以透過綫上地圖查看這些叢林地區。最小的NFT售價為150美元，最大的售價為51,000美元，Nemus希望籌集400萬至500萬美元，用以購買已經在亞馬遜州內的Pauini市的另外200萬公頃土地。

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■Nemus亞馬遜森林NFT■

























每個NFT都帶有亞馬遜植物或動物的藝術品，公司創辦人Flavio de Meira Penna表示，NFT持有人將不會擁有林地本身，但可以得知有關林地保育的重要資訊，例如衞星影像、許可證和其他文件。

Nemus在開售首天已賣出8000公頃NFT中的10%，Penna更表示，估計有關NFT交易將會在未來幾周迅速增加，認為區塊鏈技術將確保資金使用的透明度。

有批評者質疑發行NFT的過程並不環保，但Penna駁斥指，NFT保護受威脅地區的作用，遠遠超過NFT交易的環境成本。

責任編輯：李瑩

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