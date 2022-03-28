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【加密貨幣】憂地緣政治局勢　薩爾瓦多延發比特幣債券

博客 16:15 2022/03/28

分享：

過去一周，比特幣價格保持於40,00 美元以上，比特幣於周一報46,833美元，一周上升13.6%；以太幣重回3,000美元水平，一周上升13.3%，周一報3,295美元。

【南韓專家倡為ICO提供白皮書　保障投資者免墜代幣詐騙陷阱：按此

薩爾瓦多財政部長Alejandro Zelaya於3月22日確認推遲發行原預計於3月15日至20日推出的「比特幣債券」，表示由於烏俄戰爭帶來的市場不利因素，希望改期發行，而確定發行時間將視國際情勢發展而定。此債券將不是由政府發行，而是由國有熱能公司La Geo發行，並將由薩爾瓦多州提供主權擔保。

《時代雜誌》（TIME）3月23日發行第一本以NFT（非同質化代幣）形式的完整雜誌，以太幣（Ethereum）聯合創辦人Vitalik Buterin成為這一期的封面人物。而《時代雜誌》與LITDAO合作創建，空投NFT給選定的TIMEPiece和Genesis LIT社區錢包持有者。至今，《時代雜誌》的web3發展已有超過1,000萬收入，策劃了一個超過25,000名藝術家、收藏家和愛好者組成的社區。

以上介紹僅供參考，是否值得投資還請各位讀者自行判斷。

ix加密貨幣指數受整體加密貨幣市場消息及氣氛影響，周一報11207點，一周上升7.8%；ix比特幣指數報11322點，一周上升13.7%；ix以太幣指數報28332點，一周上升13.1%。 

指數 指數水平（點）* 一周變化
ix加密貨幣指數 11207 +7.8%（+810）
ix比特幣指數 11322 +13.7%（+1360）
ix以太幣指數 28332 +13.1%（+3290）
*截至2022年3月28日。3隻指數均採用相同的起始日及基準水平（2018年12月3日為1000點）。

＝＝＝＝＝

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撰文 : 許慧儀 得利通（數字科技研究）研究員

欄名 : 得利數字

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