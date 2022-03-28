【品味投資】佳士得4月拍賣120隻時尚運動名錶　勞力士Daytona冰藍色最高估價140萬

能夠滙聚各個名錶品牌手錶，而且每件均是全球藏家分享的珍藏，拍賣場內的拍品一定可以滿足眼球的慾望。佳士得宣布，繼去年11月推出臻極系列第一部分後，將於今年4月至12月期間延續臻極系列的非凡傳奇，帶來2場現場拍賣和3場網上專場拍賣。

佳士得指，於今年4月至12月期間進行的臻極系列共分為6個部分，合共有約450枚來自頂尖鐘錶品牌的現代腕錶和經典時計，包括百達翡麗（Patek Philippe）、愛彼（Audemars Piguet）、勞力士（Rolex）、沛納海（Paneral）、萬國（IWC）和江詩丹頓（Vacheron Constantin）。

4月率先拍賣3隻時尚運動型名錶

率先於4月6日舉行的為臻極系列第二部分運動系列，當中備受追捧的珍品包括1隻配以冰藍色錶盤的勞力士Daytona型號116506鉑金腕錶，估價為70萬至140萬港元。

另外，亦有勞力士GMT Master II型號126755SARU玫瑰金腕錶，一體式蠔式錶殼鑲嵌明亮式切割鑽石，奪目的錶圈則鑲滿長方形藍寶石和紅寶石，巧妙地代表日與夜，而小時刻度亦以長方形鑽石代替。估價為60萬至120萬港元。

同樣備受矚目的有愛彼皇家橡樹系列自動上弦腕錶型號15400OR，這隻18K玫瑰金腕錶配以精緻的「Grande Tapisserie」大型格紋白色錶盤，加上玫瑰金刻度，以及夜光塗層時針和分針。透過藍寶石錶背能欣賞到自動機芯的運作，而實心玫瑰金錶鏈亦令這枚時計份外珍貴。估價為40萬至80萬港元。

■佳士得臻極系列時尚運動型名錶拍賣■

▼ 點擊圖片放大

責任編輯：區祖飛

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經