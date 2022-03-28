【金融中心】全球10大金融中心排名　邊2個國家佔多數？

香港一直有着「國際金融中心」的稱號，吸引不少外資企業來港上市。那到底香港的金融中心地位在全球而言，排名於那一個位置呢？英國Z/Yen集團與中國（深圳）綜合開發研究院發表第31期《全球金融中心指數》報告，香港的總排名維持全球第3位。而紐約及倫敦則分別排名第1及第2位。

各金融中心內部競爭激烈

全球金融中心指數是從營商環境、人力資本、基礎設施、金融業發展水平、聲譽等方面對全球主要金融中心進行了評價和排名。香港政府回應，報告再次肯定香港作為全球領先金融中心的地位與實力，而本港在各類競爭力領域中繼續名列前茅。

■全球金融中心10強排名■

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第31期《全球金融中心指數》報告中指出，紐約、倫敦、香港位居全球金融中心前3名，但從排名第3的香港到排名第10的深圳，各金融中心的評分差距均在1至2分之間，極小的評分變化都能引起排名的巨大波動，反映出頂級金融中心之間的競爭已日趨白熱化。

中美兩國金融科技獲國際認可

另外，報告亦指出，此排名中金融科技前10名幾乎被中美兩國金融中心包攬，反映出兩國金融科技發展水平得到國際金融界的普遍認可。目前，中美兩國均培育出一批世界知名的金融科技公司，並積極布局大數據、雲計算、區塊鍊和人工智能等關鍵領域，兩國將在金融科技應用領域和人才挖掘方面形成競爭態勢。

責任編輯：區祖飛

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