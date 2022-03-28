【1萬元消費券】八達通儲值上限$3,000　點樣拎齊首階段$5,000消費券？

早前有本地媒體引述消息指，政府將於4月7日派發首期5,000元電子消費券。雖然未知確實派發日期，但是政府一早表示會於4月派發首期消費券。如果上次已成功領取消費券之市民，政府會直接將消費券發放至上次登記之戶口。不過，首期消費券為5,000元，但八達通卡儲值上限只得3,000元，市民透過八達通領取消費券時，有甚麼地方需要注意？

最早6月16日 領取第一階段所有消費券

政府今次派1萬元消費券，第一階段5,000元消費券會分兩期發放，金額分別為第一期4,000元、第二期1,000元，只要「合資格消費」累積總額在指定日期之前累積不少於4,000元，市民可在達標後下一個月16日拍卡領取第二期1,000元消費券。最早領取可於6月16日第二期1,000元消費券，而最遲為11月16日。

完成合資格消費日期 領取1,000元消費券日期 5月31日或之前 6月16日 6月30日或之前 7月16日 7月31日或之前 8月16日 8月31日或之前 9月16日 9月30日或之前 10月16日 10月31日或之前 11月16日

此外，如果市民於上述領取期仍未可領取第二期消費券，則有兩個可能性，「合資格消費」累積總額於上月月底仍未滿4,000元，或消費屬於「合資格消費」以外交易。八達通官網亦有提醒，如市民曾使用其八達通卡作「合資格消費」以外交易並因此造成餘額不足，需先以現金增值八達通卡繼續消費滿4,000元。如「合資格消費」累積總額於上述期限仍未滿4,000元，則不會獲發第二期消費券。

分多次領取消費券

根據八達通官網資料，八達通卡的儲值限額為3,000港元，市民可先用八達通卡消費，分多次領取消費券，直至消費券總額獲完全領取為止，而每期消費券需於2022年12月31日或之前領取。

■八達通用戶領取消費券方法■

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責任編輯：曹佩鈞

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