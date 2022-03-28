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大華推UOB Infinity數碼銀行　提升跨境支付透明度

個人增值 15:50 2022/03/28

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科技日新月異，加上疫情下大家都習慣足不出戶同時省時解決日常生活事務，而作為企業更加希望有更快捷便利的銀行交易服務，以加強業務發展。大華銀行宣布在香港推出UOB Infinity服務，為企業客戶帶來嶄新的數碼銀行體驗。

大華銀行指，疫情加快企業進行數碼轉型的步伐，UOB Infinity可協助企業客戶有效地連繫海外業務、提升效率、以及與客戶建立更緊密聯繫。UOB Infinity靈活管理一系列本地及跨境銀行活動，包括毋須登入多個平台便可查看客戶在大華銀行不同地區市場的帳戶，以及進行本地及海外支付服務。

提高跨境支付的確定性及透明度

另外，UOB Infinity為企業提供一個支付追蹤器，讓他們輕鬆掌握其付款何時成功轉入收款人帳戶，免除人手檢查交易狀態的麻煩。 此外，客戶亦能知悉跨境交易的費用，包括中轉銀行收取的金額，以便更清晰了解交易所產生的費用，避免因所涉及的額外收費而導致收款人的最終金額存在偏差。

另外，商業交易的電子支付應用日益增加，UOB Infinity讓企業客戶可以隨時隨地管理各種支付需要，辦理不同類型支付，並透過如轉數快（FPS）、港元即時支付結算系統（RTGS），以及電滙等服務辦理本地和跨境資金轉帳。

 

責任編輯：區祖飛

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