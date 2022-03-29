香港硬幣供應量不跌反升　每名港人平均收埋幾多個銀仔？

最近留意到台灣出咗硬幣ATM，方便台灣民眾將銀仔存入銀行，而這邊廂嘅香港就因為疫情關係暫停收銀車服務，而大家無咩事都唔會攞啲銀仔入銀行，博畀人收手續費咩！唔知大家會唔會因為咁多咗啲銀仔喺身呢？

或者大家會話其實都無咩分別，因為唔好話銀仔，事實係連ATM都撳少咗好多，受波叔嘅推動，邊個無八達通／Alipay／WeChat Pay呢？𠵱家連搭的士都用信用卡／八達通啦！

不過大家有無諗過以香港As a whole咁嚟睇，喺FPS＋e-Wallet＋消費券推動之下，香港過去10年銀仔嘅數目到底係多咗定少咗呢？邊個面值嘅銀仔喺去10年增長咗60%咁多呢？香港人又平均收埋幾個多銀仔喺屋企呢？呢堆神沙加埋又值幾錢呢？你又係咪屬於多銀一族呢？

今日同大家一齊銀行閑閑談一吓喇！

GDP多咗、嘢貴咗，錢就自然都多咗啦

如果以總體貨幣供應量嚟講（先唔好理咩M1、M2先啦），Econ 101話畀我哋知QV＝PT，假如Velocity變動唔大，喺過去10年GDP同物價都明顯上漲下，Money Supply增加都係意料中事啦！

▼ 點擊圖片放大

當然「貨幣供應」增加又唔等於「銀仔量」增加嘅，話唔定因為電子支付，加上物價上漲下一毫子根本粒糖都買唔到（真係跌落地都未必會執），大家根本都唔需要用到銀仔，銀仔量會跌都未定。

咁即係多咗定少咗呢？

多咗定少咗？HKMA年報有答案

所以我搵咗2010–2020年總共20年HKMA嘅年報（2021年未出呀老友！），每年喺「貨幣穩定」嘅章節都係詳細講到嗰年嘅紙幣同硬幣供應量。

▼ 點擊圖片放大

原來過去10年所有面值銀仔嘅供應量近乎「從來無下跌過」，而就算香港人口由2010年嘅702.4萬上升到2020年嘅748.2 萬，所有面值銀仔嘅人均數量都無跌過，即係話原來「銀仔增長速度」比「人口增長速度」仲要快，畀幾張圖大家睇吓。

銀仔11年上升30%、人口上升10%

睇返年報，原來過去10年升咗30%咁多，由2010年52.2億個上升至2020年73.6億個，升幅超過30%。而就算PayMe同FPS喺2017、2018年相繼出台，銀仔量仍然升得快過人口㗎！

所以話就算𠵱家大家都慣晒電子支付，對金管局嚟講銀仔仍然屬於「淨流出」，銀仔未有咁快絕種喇！

▼ 點擊圖片放大

邊種銀仔係「罪魁禍首」呢？

咁喺過去10年邊種面值嘅銀仔增長量最多呢？我Plot咗張Graph同大家睇吓。

▼ 點擊圖片放大

原來5蚊同2蚊係增長嘅原動力，過去10年增長咗超過60%！而跌落地都唔會執嘅1毫子雖然較為遜色，但喺過去10年都增長咗超過20%，我都覺得好神奇，證明商戶仍然有找續1毫子嘅需要，但係呢啲1毫子就極少進入返銀行體系，所以一路都係淨流出喇！

香港人平均收埋幾多個銀仔呢？呢堆神沙加埋又值幾錢呢？

要回答「香港人平均收埋幾多個銀仔」呢個問題，首先要為商用、遺失、民用假設一個比例，因為總有部分銀仔喺惠康百佳手上，又有啲會唔覺意丟咗、食咗、燒咗之類，唔會所有「流通銀仔」都喺市民手上嘅。

我嘅不負責任估計比例就係商用、遺失、民用各佔40:20:40，係無科學根據，所以大家唔信的話，可以自行調節比例，以下總之我就用40%計算喇。

以2020年香港流通硬幣合共69.00億個計算，40%即係27.6億個，以香港2020年人口748.2萬計算，人均原來攞住接近370個銀仔，其中1毫子佔咗接近100個咁多！

▼ 點擊圖片放大

咁100個1毫子都係10蚊啫，咁呢堆神沙加埋有幾錢呢？答案係440蚊！嘩，都夠兩口子平平哋食一餐㗎喎！

大家都不妨盤點吓嗰堆從來都唔攞出街嘅神沙，話唔定有餐Free lunch都未定喇！

你又係咪多銀一族？

今篇同大家睇吓過去10年香港銀仔嘅供應量，總體增加咗30%，其中5蚊同2蚊更增加咗60%，同我哋一直以為電子支付會淘汰銀仔嘅觀念背道而馳喇。

喺人均銀仔儲存量方面，如果以40%民用計算，平均每個香港人攞住接近370個銀仔，其中有接近100個1毫子，成堆神沙平均價值440蚊，即係1家4口隨時有過千蚊神沙！

大家係時候攞返出嚟，一齊促進吓香港經濟喇！

【文章來源：華田銀行；已獲授權轉載。原題：銀行閑談 (165) - 過去十年香港硬幣量係升定跌呢？每個香港人又平均收埋幾多個銀仔呢？】

【關於作者】

兒時夢想做i-banker，結果做了bank worker，還要是retail那種。過去在各大小銀行不同部門流徙，叫人借錢、催人還錢、審批貸款、出股票app、出借錢app、出信用卡、廣告策劃、銷售管理、分行佈點、生物認證、電子排隊、機器學習、敏捷開發，到現在還未安定下來。不懂財經、不懂經濟，只想談一下「銀行」這回事。

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App