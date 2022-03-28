【品味投資】OMEGAｘSwatch聯乘星錶系列全球瘋搶　原價2,100元炒至高達6.8萬元

OMEGAｘSwatch推出聯乘系列手錶，錶款沿用OMEGA Speedmaster經典設計，以星球為設計，更有11款配色選擇，定價只需2,100港元。以平價就能買入OMEGA名錶，3月26日開賣當日旋即吸引不少「排隊黨」，全球各地出現瘋搶潮，更因為開賣數量不多，數日內就已炒賣至高達68,000元。

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以11個星球為設計主題

OMEGAｘSwatch聯乘推出「Bioceramic MoonSwatch」系列，沿用Omega Speedmaster經典的設計元素，並以11顆星球，包括太陽、水星、金星、地球及月球等為靈感。顏色方面選擇亦非常豐富，有粉紅色、薄荷綠、鮮黃色、灰黑及米色等等，適合不同風格的人士。

■OMEGAｘSwatch 「Bioceramic MoonSwatch」系列■

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炒賣高達6.8萬元

「Bioceramic MoonSwatch」系列在香港的售價為2,100元，由於性價比高，在開售當日即吸引大量錶迷排長龍，還有趁機炒賣的排隊黨。由於首次開售的數量不多，在網上平台亦見炒價及回收價已升至3,000元至68,000元，可見該系列大受市場及錶迷歡迎。

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不過，OMEGA公布，「Bioceramic MoonSwatch」不是限量發售也沒有附上編號，雖然目前港澳地區的貨量已經售罄，但未來數周將會公布新一輪消息，隨後也會在網店上架。

責任編輯：李瑩

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