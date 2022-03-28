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【港元定存】1年港元定存比較　存50萬到期可獲$7,500利息

14:20 2022/03/28

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踏入3月尾，銀行季結在即，多間銀行增加定期存款年息。本網今次為大家搜羅1年期高息港元定期存款，年息最高可達1.5厘。有興趣的食息族記得把握機會，敍造高息定期存款。

【8間虛擬銀行活期利率大檢閱 邊間港元活期年息達3.6厘？：按此

■1年港元定存比較，邊間年息高達1.5厘？■

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比較1年期港元定存，信銀國際以1.5厘年息膺存息王，起存額為1萬港元。以50萬港元存款計算，存一年到期可獲7,500港元利息，優惠利率至月底結束。至於星展及東亞銀行同為1.4厘年息，前者起存額為5萬港元，後者入場門檻為10萬港元。需要注意的是，星展銀行優惠利率優惠至3月31日。

另外，富邦及集友銀行1年定存皆可享1.3厘年息，而前者起存額為50萬元；後者起存額為100萬元。富邦銀行優惠至3月31日，而集友銀行優惠期較長，至4月30日。

雖然招商永隆的年息稍遜，但亦達1.2厘，起存額為50萬元，限指定理財戶及新資金，並需經指定渠道開立。

 

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 存款收息

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