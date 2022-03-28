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【外滙前瞻】歐元短期續淡惟可望企穩　需提防美元轉弱

外匯、商品、債券 15:10 2022/03/28

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美元近期表現強勢，是因為美國聯儲局發表鷹派言論，以及歐洲經濟弱、歐元下行壓力大，不過美元會否從強轉弱，可能就要留意日後聯儲局的議息會議。恒生銀行首席市場策略員溫灼培認為，如果聯儲局沒有更強硬的立場加息，有可能是導致美元轉弱的轉捩點。而上周聯儲局主席鮑威爾表示，會將貨幣政策推回正常水平，令市場估計5月5日的議息會議會加息半厘的機會提高76%，全年加息7次到1.75厘至2厘水平的機會更達9成以上。

此外，本周五美國公布3月份就業報告，市場估計3月份美國就業市場有達45萬份職位增加，熾熱的就業市場相信會增加之後議息會上再加息的預期。留意之後出爐更多美國經濟數字及歐洲經濟數字，當歐元回穩，美元便可能會轉弱。

至於歐洲方面，歐元滙價雖然不斷下跌，但似乎利淡因素已經對歐元沒有太大影響，因上周歐元一直在1.095至1.11美元之間上落，反映外國高估了俄羅斯烏克蘭對歐洲帶來的影響。短期內歐元會繼續於低位整固，但當美元利好消息及歐元利淡消息都被消化後，歐元可能可以站穩，甚至推升歐元，屆時美元於高位或會有變。恒生投資服務研究團隊預料，本周歐元兌美元走勢整固，支持位在1.0800，阻力位在1.1200。

 

責任編輯：嚴熹曼

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