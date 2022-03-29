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【消費優惠】馬莎夏季服飾優惠　買滿$500減$50

精明消費 10:30 2022/03/29

分享：

馬莎新登場大量夏季服飾做減價優惠，由即日起只要購買正價貨品買滿500元，即減50元。另外英國馬莎獎賞計劃之會員由即日起至3月31日期間，於門店購物滿638元更可享額外38元現金回贈。

    點擊圖片放大
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按此進入馬莎網店

撰文：hket小編

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欄名 : 消費錦囊

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