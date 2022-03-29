【消費優惠】馬莎夏季服飾優惠 買滿$500減$50 精明消費 10:30 2022/03/29 分享： 馬莎新登場大量夏季服飾做減價優惠，由即日起只要購買正價貨品買滿500元，即減50元。另外英國馬莎獎賞計劃之會員由即日起至3月31日期間，於門店購物滿638元更可享額外38元現金回贈。 ▼點擊圖片放大 +5 +4 按此進入馬莎網店 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【消費優惠】E-Max Home消費獎賞 滿指定金額免費換Le Creuset鍋具餐具套裝 今日 【消費優惠】E-Max Home消費獎賞 滿指定金額免費換Le Creuset鍋具餐具套裝 【消費優惠】永安百貨春季減價 多款名牌護膚化妝品優惠價發售 2022/03/28 【消費優惠】永安百貨春季減價 多款名牌護膚化妝品優惠價發售 【消費優惠】莎莎45周年優惠 護膚品化妝品低至4折 2022/03/28 【消費優惠】莎莎45周年優惠 護膚品化妝品低至4折 【抗疫外賣】精緻蛋糕幫你抗疫打打氣 紐約系列甜點遊世界 2022/03/27 【抗疫外賣】精緻蛋糕幫你抗疫打打氣 紐約系列甜點遊世界 【抗疫外賣】在家嘆High tea 3間精緻外賣下午茶 2022/03/26 【抗疫外賣】在家嘆High tea 3間精緻外賣下午茶 時裝服飾 香港 付款優惠 著數優惠